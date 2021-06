Na Slovensku sa v pondelok začalo očkovanie neregistrovanou vakcínou Sputnik V. Ako prvé otvorili očkovacie centrá v Bratislave a v Žiline, do konca tohto týždňa bude ruská vakcína dostupná v každom kraji. Ako to prebiehalo a čo povedali prví Slováci, ktorí sa prišli dať zaočkovať?

V bratislavskej Poliklinike cudzokrajných chorôb mali v špeciálnej mrazničke nachystaných tisíc dávok Sputnika. V pondelok plánovali zaočkovať 60 ľudí a dúfajú, že časom záujemcov pribudne. „Sme radi, že môžeme začať očkovať. Dôvodom, prečo sme sa prihlásili na očkovanie, bolo nespočetné množstvo dotazov od našich klientov," priblížila doktorka Ľubica Rozinová z pracoviska, ktoré je jediným centrom v Bratislavskom kraji, kde očkujú Sputnikom.

Prvú dávku podali pre technické problémy s asi 40-minútovým meškaním. „Ani som nevedela, že mi ju pichli. Cítim sa dobre," vyjadrila sa po zaočkovaní pani Viera (60).

Viacerí z tých, čo si prišli po Sputnik, tvrdili, že ak by nebola k dispozícii iná vakcína, zaočkovať by sa nedali. „Určite nie, len touto vakcínou," zdôraznil Roman (57) z Bratislavy. „Vyrastal som v totalitnom čase a učili nás, že všetko, čo je z Ruska, je dobré. Myslím si, že aj táto vakcína bude dobrá." Priznal sa, že v rodine je jediný, kto preferuje Sputnik, ostatní sú už zaočkovaní inými vakcínami. „Samozrejme, máme okolo toho polemiku, ale zatiaľ žiadny konflikt kvôli vakcíne nebol," dodal Bratislavčan.

Šesťdesiatnik Milan sa rozhodol pre Sputnik, pretože je to podľa neho jediná „klasická vakcína". O AstraZenece, ktorá je, podobne ako Sputnik, vektorová vakcína a má aj registráciu v EÚ, vraj nerozmýšľal. „Je tam jeden veľký rozdiel, v Astre je opičí gén a v Sputniku ľudský gén," dodal.

Jediné, čo mu prekáža, je, že s očkovaním sa malo začať hneď ako vakcínu doviezli na Slovensku. „Je to chyba niektorých politikov, zbytočné zdržiavanie a hádanie sa. Aj ŠÚKL spravil veľa chýb, že to zbytočne naťahovali, dávali rôzne vyjadrenia. Malo to byť už aspoň dva - tri mesiace dopredu," povedal nám Milan (60).

Podľa lekárky Rozinovej žiadny špeciálny monitoring pacientov po zaočkovaní Sputnikom robiť nebudú. „Doposiaľ nemáme takú informáciu. Keby nás ministerstvo zdravotníctva poverilo takou otázkou, tak by sme to robili," vyjadrila sa. Pacienti po zaočkovaní čakajú 15 minút v ambulancii, na problémy sa nesťažoval nikto zo zaočkovaných.

Ministerstvo zdravotníctva potvrdilo, že 15-minútový lekársky dohľad po očkovaní postačuje. „Lekár oboznámi osobu s vykonaním vakcinácie, nutnosťou 15 minútového čakana po očkovaní a súčasne s možným výskytom nežiadúcich účinkov – bolestivosť, začervenanie v mieste vpichu a eventuálne celkové prejavy – mierna horúčka, myalgie. Osoba podpíše informovaný súhlas s vakcináciou a revakcináciou, obdrží písomnú informáciu pre používateľa a po podaní látky dostáva potvrdenie o podaní vakcíny. Po podaní vakcíny zostáva osoba v čakárni ambulancie 15 minút a jeho stav je kontrolovaný zdravotníckym pracovníkom," informovala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

