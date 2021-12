V Bratislave boli už v piatok predpoludním parkoviská pred nákupnými centrami plné, hoci väčšina ľudí je ešte v práci. Pred najväčším obchodným domom s nábytkom sa dokonca tvorili dlhšie rady. Kým v niektorých prevádzkach poctivo kontrolovali covid pasy a počty zákazníkov v predajni, inde si z toho ťažkú hlavu nerobili. „Poprosím vás doklad o očkovaní a prekonaní,“ vyzval nás Marián (25) pri vstupe do predajne s oblečením. „Vy musíte chvíľu počkať, kým odídu dvaja zákazníci,“ povedal ďalším návštevníkom, ktorí stáli za nami. „Nakupovanie sa rozbieha pomaly, ale ľudia chodia,“ konštatoval.

Jana (38) prišla na nákupy len kvôli manželovi, ktorý ešte nemal ani jeden darček. „Pre mňa mohli obchody zostať aj zatvorené, všetko som nakúpila v predstihu a online. Ale prekáža mi, že sa nemôžem stretnúť s rodinou, radšej mali povoliť to, ako pootvárať obchody,“ odvetila.

Mamičke Monike (36) však otvorenie predajní prišlo vhod. „Keďže nasnežilo, tak som bola rýchlo nakúpiť synom zimné topánky a zimné oblečenie, aby sme cez víkend mohli ísť do prírody. Teším sa, že otvorili, teraz ešte pozerám darčeky na Vianoce,“ povedala.

Aj kaderníctva či holičstvá si konečne môžu zarobiť. Priznávajú však, že stratené sa im už nevráti. „Dohnať tržby, to už nedobehneme, ale sme, chvalabohu, radi aspoň za to, že môžeme otvoriť. Všetci sme živnostníci, samoživitelia a sme odkázaní na zákazníkov, tešíme sa z každého jedného,“ povedal holič Marek (37). Podobne sú na to aj salóny s manikúrou a pedikúrou. „99 percent našej klientely sú zodpovední, zaočkovaní ľudia, ktorí nemajú najmenší problém preukázať sa príslušným potvrdením. My ako personál, sme takisto po očkovaní. Termíny do sviatkov sa zaplnili rýchlosťou blesku. Čo bude ďalej, po Vianociach či po Novom roku, nevie ešte nikto. Nerešpektovaním nariadení a zbytočným rebelovaním nepomôžeme tejto ťažkej situácii,“ povedala nám Eva Mrázová, majiteľka Salónu Eva v Trnave.

Práca sa však skomplikovala Lucii (45), ktorá je učiteľka na strednej umeleckej škole. „Nové opatrenia mi pripadajú divné. Máme v škole rozrobené projekty, a deti idú od budúceho týždňa domov, radšej otvoria obchody. Dištančná výučba nenahradí normálne vyučovanie,“ hnevalo ju.

