Epidemická situácia u nás a našich susedov sa zhoršuje. Pokiaľ ide o výskyt nových prípadov, tzv. 14-dňovú incidenciu na 100-tisíc obyvateľov, najhoršie sú na tom Česi, potom Slováci, Maďari a Poliaci.

Každá krajina preto hľadá efektívne riešenie ako nepriaznivý vývoj otočiť. Česká strana zaviedla povinné nosenie respirátora FFP2 alebo dvoch chirurgických rúšok v obchodoch, verejnej doprave a nemocniciach. Maďarsko predĺžilo núdzový stav. Slovensko zaviedlo pri vstupe do krajiny povinnú 14-dňovú izoláciu s možnosťou otestovať sa na 8. deň a ďalšie nové opatrenia. Poliaci sprísnili režim na hraniciach, no pristúpili aj k určitým uvoľneniam pravidiel.

Zástupcovia jednotlivých krajín sa však venovali aj problematike statusu zaočkovaných osôb. Česi priblížili, že v súčasnosti pre nich neplatia žiadne zvýhodnenia, no v pláne je zavedenie opatrenia, že by zaočkovaný človek po kontakte s pozitívnym na COVID-19 nemusel nastúpiť do karantény. Maďarsko informovalo, že zaočkované osoby dostávajú certifikát, avšak akékoľvek výhody sú stále predmetom diskusií. „Naša delegácia priblížila ako určitú výhodu napríklad možnosť skoršieho testovania po príchode zo zahraničia,“ informovala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Poľsko upozornilo, že dostupné množstvo vakcín zďaleka nepokrýva záujem ľudí o očkovanie, a preto výrazné zvýhodňovanie na základe vakcinácie podľa nich nie je v tomto momente reálne. Isté benefity však už aj u nich existujú.

V súvislosti s vakcináciou sa objavili už aj prvé problémy. Česi priblížili snahy zahraničných strán distribuovať predražené vakcíny. Maďarsko malo tiež dostať predraženú ponuku, no identifikovali ju ako podvodnú. Takúto snahu zaznamenalo aj Slovensko. V Poľsku mali prípad, kde sa jedna z registrovaných vakcín mala ponúkať cez internet. Štáty dostali odporučenie reportovať podobné prípady na Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF), ktorý tieto prípady vyšetruje.