Odborníci tvrdia, že zimu najviac ovplyvní La Niño, oceánsky a atmosférický fenomén, ktorý je chladným náprotivkom El Niña. „Počas La Niña sa nezvyčajne nízke teploty oceánu rozširujú cez rovníkový Pacifik, čo zase vytvára systém spätnej väzby oceánu a atmosféry, ktorý môže ovplyvniť počasie na celom svete – najmä zimné teploty a modely snehových zrážok,“ vysvetľuje Alyssa Smithmyer, meteorologička AccWeather.

Keďže blížiaca sa zima je už treťou sezónou pod vplyvom La Niña, môže priniesť niekoľko podobností s minuloročným zimným počasím. „Očakáva sa, že La Niña vyvrcholí v novembri,“ zdôrazňuje vedúci medzinárodný meteorológ AccuWeather Jason Nicholls. Prognostici však tvrdia, že tento rok prinesie predsa len niečo odlišné v porovnaní s poslednými rokmi.

Severná a stredná Európa majú podľa prognóz čeliť suchým podmienkam. „Mnohé lokality v severnej a strednej Európe prídu o výdatné zimné zrážky. Budú v nich dominovať priemerné až mierne podpriemerné teploty,“ informuje portál.

S jeho vyhliadkami sa zhodujú aj naši prognostici. „Očakávame, že zima nebude zďaleka taká teplá, aká bola každá z ostatných piatich zím. Je pravdepodobnejšie, že bude drahou, čiže energeticky náročnou zimou. Nádej, že by sa skončila rovnako teplá, ako bola akákoľvek z tých ostatných piatich zím, je približne rovnako veľká ako šanca, že zima 2022/2023 nás utrápi abnormálne studeným počasím,“ komentuje k dlhodobej predpovedi prognostik portálu o počasí meteoinfo.sk Peter Lenčéš.

AccuWeather prináša predpoveď aj na konkrétne dni. Prvé vyhliadky napovedajú, že Vianoce možno budú aj biele. Teploty v Bratislave a Košiciach by mali byť cez deň okolo 2 stupňov Celzia a v noci okolo – 2 stupňov Celzia. Predpoveď pre stred Slovenska naznačuje cez deň teploty okolo nuly, v noci až – 3 stupňov Celzia.

Odborníci však upozorňujú, že predpoveď na podobne dlhý čas dopredu nemusí byť presná. „Štandardne sa dá predpoveď urobiť na tri až päť dní dopredu,“ tvrdí meteorologička Miriam Jarošová. „Predpoveď počasia na dlhší čas je prakticky vylúčená a nie je možné ju zostaviť. Maximálne sa môžeme pozrieť na rôzne klimatologické predpovede, simulácie a očakávania. Z nich vyplýva, že táto zima by mohla byť mierne chladnejšia, ale zároveň zrážkovo podpriemerná. Skôr to teda vyzerá na mrazivé počasie so slnečnými dňami, pričom kalamitných situácií by malo byť menej,“ dopĺňa Peter Minárik z portálu imeteo.sk.

