Úplne najdostupnejšou a prvou pomocou môže byť schladenie miesta pod tečúcu vodou, resp. priloženie studeného obkladu. „Pokiaľ vidíme z rany trčať žihadlo (poštípanie včelou), opatrne ho vyberieme. Dobrou správou je, že najčastejšie sa stretneme s poštípaním komárom alebo ovadom, po ktorých takmer nikdy nevznikajú alergické reakcie. Miesto však tak či tak môže vplyvom chemických látok v slinách sčervenať a koža sa môže zapáliť, čo je očakávanou reakciou," hovorí lekárka Hricová.

"Z babských receptov“ môže na zasiahnuté miesto dobre pôsobiť jablčný ocot či šťava z citróna. „Tieto látky by som však opatrne používala u detí, pretože prvotne môžu na podráždenej pokožke spôsobiť štípanie, ide o kyseliny. ,,Babský recept“ je v podstate aj použitie chladivých obkladov. S ľadom však tiež opatrne, stretli sme sa aj s lokálnymi omrzlinami po prikladaní čistého ľadu na inak veľmi malú ranku od hmyzu,“ dodala.

Poštípanie včelou, osou alebo sršňom môže spôsobiť alergickú reakciu

Alergická reakcia sa prejavuje väčším začervenaním, opuchom, bolestivosťou v danom mieste. Tieto lokálne reakcie sa dajú pomerne dobre zvládnuť podobnými metódami, ako boli uvedené vyššie. V prípade väčších bolestí aj užitím analgetika, lieku proti bolesti, napríklad s obsahom paracetamolu či ibuprofenu, ktoré sú v lekárňach voľne dostupné.

„Pokiaľ však dochádza k takzvanej celkovej reakcii, je nutné vyhľadať lekára. Celková reakcia sa prejavuje začervenaním aj na miestach mimo okolia vpichu, opuchom slizníc, väčším slzením či produkciou slín. V najťažších prípadoch aj opuchom slizníc dýchacieho traktu, čo môže byť až život ohrozujúci stav. Tí, čo vedia o svojej alergii na takýto hmyz, mávajú pri sebe špeciálne perá s obsahom adrenalínu, sú lekárom poučení, ako ho užívať a po poštípaní si majú tento liek aplikovať. Tu by som zdôraznila, že pokiaľ niekto už má takýto typ alergie, mal by poučiť ľudí z okolia, ako tieto perá používať a kde ich uschovávajú, aby mu ho mohli blízki v prípade potreby podať. Pokiaľ sa však vyvinie silná reakcia u niekoho, kto doteraz alergiu dokázanú nemal, mal by vyhľadať lekársku pomoc. Dovtedy môže užiť dostupné antihistaminiká, mal by sa čo najmenej hýbať a znovu postihnuté miesto chladiť,“ vysvetľuje primárka, ktorá zdôraznila, že veľmi veľký pozor si treba dávať na uštipnutia v oblasti hlavy, tváre, krku a najmä v ústnej dutine, aj pokiaľ človek nie je alergický, lokálny opuch môže spôsobiť komplikácie s dýchaním.

