Pri vstupe na Slovensko platia nové pravidlá a mnohým ľuďom v pohraničí sa to nepáči. Oddnes totiž platí, že kto nie je očkovaný alebo ochorenie neprekonal, musí ísť na 14 dní do karantény. Pendleri sa zase musia povinne zaregistrovať do eHranice, potrebujú potvrdenie od zamestnávateľa o mieste výkonu práce a každých 7 dní potrebujú nový PCR test s negatívnym výsledkom...

Najvýraznejšie sa včera ohlásili pendleri žijúci v slovensko-maďarskom pohraničí. Nespokojnosť dali najavo protestom na diaľničnom priechode Čunovo – Rajka, ktorý ráno po ôsmej zablokovali, keď pomocou desiatok áut vytvorili rozsiahlu kolónu.

S vyhláškou sa zmieriť neplánujú. „Výrazne znevýhodňujú ľudí z prihraničných regiónov a to napriek tomu, že bývajú na území, v ktorom nie je horšia epidemická situácia ako na Slovensku," vyhlásili miestni obyvatelia na sociálnej sieti v skupine Slováci v Rajke a okolí. Diskusia s kompetentnými podľa nich nateraz nepriniesla žiadne riešenie.

Po zablokovaní priechodu pristúpili policajti k tomu, že otvorili nový jazdný pruh, ktorým púšťali všetky autá na Slovensko bez kontroly, čo protestujúcich ešte viac napálilo. „Vybabrali s nami, vytreli si nami doslova zadok!“ pohoršovali sa. Nové podmienky nahnevali aj Martinu, ktorá protestovala už aj v pondelok. „Nepustia ma do roboty, hoci to mám len pár kilometrov. Zachádzajú s nami ako so zvermi. Keď ma nechcú pustiť do práce, prestanem platiť dane na ich platy,“ povedala rozčúlene.

„Spravili z nás rukojemníkov, nemáme si ako pomôcť“ doplnila ju ďalšia z protestujúcich. Policajti ich podľa vyhlášky prekročiť hranicu nenechali a otočili ich späť do Maďarska. Tesne predpoludním bola už premávka plynulá a po protestujúcich ani stopy.

Tí však tvrdia, že ešte ani zďaleka nepovedali posledné slovo a popoludní sa na hranice vydali znovu. „Ideme zase skúsiť prejsť, uvidíme, či nás pustia. Nemáme testy, nemáme eHranicu,“ povedala nám Lucia. „Nemáme zbrane, sme obyčajní ľudia, ktorí nie sú vyzbrojení. Oni proti nám postavia ťažkoodencov so zbraňami, čoho sa vlastne boja?“ dodala. Situáciu upokojovali desiatky policajtov i antikonfliktný tím polície.

