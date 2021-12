Monoklonálne protilátky sú inovatívnou a podľa doterajších skúseností aj veľmi účinnou liečbou proti covidu. Tam, kde ich podávajú, sa nemocnice neplnia ťažkými pacientmi. Problémom je cena. Jedna infúzia stojí okolo 1 100 eur. U nás ich nakúpilo priamo ministerstvo zdravotníctva a rozdistribuovalo do 36 nemocníc po celom Slovensku, v ktorých ich pacientom podávajú.

Pri ich podaní rozhoduje v prvom rade čas. Pacient musí dostať liečbu vo včasnom štádiu ochorenia COVID-19, maximálne do 10 dní od nástupu príznakov. Infúziu podáva lekár ambulantne, nie je nutná hospitalizácia. Základným predpokladom na podanie monoklonálnych protilátok je, že patríte do jednej z kategórií, pre koho je táto liečba určená - napríklad ste vo veku nad 65 rokov alebo ste mladší, ale trpíte nejakým ochorením a máte pozitívny PCR test.

Ani to vám však nezaručí, že sa k liečbe dostanete. Podarí sa to väčšinou len tým, ktorí majú šťastie. Dnes to totiž funguje tak, že po pozitívnom teste čakáte na esemesku od Národného centra zdravotníckych informácií s odkazom, že je pre vás táto liečba vhodná. Potom sa musíte dovolať svojmu všeobecnému lekárovi a oznámiť mu to. Ak to nestihnete a uplynie vám čas vhodný na podanie liečby, máte smolu.

Jedna zo zdravotných poisťovní tvrdí, že vie tento proces urýchliť. S laboratóriami a lekármi komunikuje prostredníctvom softvéru tak, že lekár sa ihneď dozvie o pozitívnom výsledku PCR testu pacienta bez toho, aby ho pacient musel telefonicky kontaktovať. Lekár následne objedná pacienta do špecializovaného centra na podanie liečby, čím odpadá potreba výmenného lístka a takisto zabezpečí pacientovi dopravnú zdravotnú službu, ak sa tam pacient nevie dopraviť sám. „Vďaka našim elektronickým službám vieme prepojiť všeobecných lekárov s laboratóriami. Tak dokážeme podchytiť rizikových pacientov ihneď, čím významne klesá pravdepodobnosť, že skončia v nemocnici,“ povedal Marian Faktor zo zdravotnej poisťovne Dôvera.

Poisťovňa tiež lekárov finančne motivuje na to, aby pacientom podávali monoklonálne protilátky. Za to, že lekár sa s takýmto pacientom spojí sám a včas ho objedná na liečbu monoklonálnymi protilátkami, mu zdravotná poisťovňa Dôvera zaplatí o 15 až 30 eur za pacienta viac.

Podmienkou je, že pacient sa musí objednať na PCR test cez NCZI alebo cez svojho všeobecného lekára a nie sám ako samoplatca.

