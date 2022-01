O čom aktuálne hovoríte na konzíliu odborníkov?

- Rokujeme, ako nastaviť opatrenia na príchod omikronu. Snažíme sa upraviť karanténu a nejakým spôsobom aj testovaciu stratégiu. Omikron v každej krajine prebieha inak. Okolité štáty už majú veľké množstvo prípadov. Slovensko sa veľmi ťažko porovnáva s Rakúskom, Českom, Maďarskom, pretože počet zaočkovaných u nás je výrazne nižší. Omikron je síce menej virulentný, ale to platí len pre zaočkovaných. Na Slovensku máme polovicu ľudí nezaočkovaných alebo niekedy dávno prekonali a majú pozitívne protilátky, ktoré ich už vôbec nemusia chrániť, takže musíme urobiť inú stratégiu. Na rozdiel od krajín, kde majú 90 % zaočkovaných, my musíme rátať s tým, že časť pacientov sa predsa len dostane do nemocníc. Čiže ten dosah u nás môže byť ťažší. Ďalší scenár je, že klientov DSS nebudeme prevážať do nemocníc. Starý človek, keď zmení prostredie, príde do nemocnice, kde nikto o ňom nič nevie, má oveľa väčšiu šancu, že zomrie. Títo ľudia by mali ostať v domovoch a sestry a opatrovateľky dostanú kompetencie na určitý typ liečby a dodáme im kyslíkové kufríky.

Aké opatrenia ešte treba prijať?

- Ministerstvo zdravotníctva má núdzové riešenie. Má pripravené liečebné zariadenia, napríklad kúpele, kde by mohli byť tie ľahšie prípady, aby sa nezahltil systém. Ťažšie prípady budú v nemocniciach na reprofilizovaných lôžkach. Karanténa sa dá skrátiť na nejakých 7 alebo 5 dní - v tomto nie sme zatiaľ jednotní. Ďalšia vec je, že Slovensko mešká, ale to je dobre, pretože sme sa mohli nadýchnuť. Keby prišiel omikron ešte pred Vianocami, ako napríklad v USA a v Británii, tak si vôbec nevydýchneme. Z toho dôvodu sme ešte začiatkom decembra tlačili na dosť tvrdé opatrenia, aby tá zostupná vlna delty nesplývala so vzostupnou vlnou omikronu a to sa podarilo. Momentálne máme na Slovensku prakticky všetko otvorené, samozrejme, je nad nami tieň omikronu a my sa ho snažíme posúvať. Preto sme boli konzervatívni v cestovnom ruchu, preto sme mali zavreté hotely, lebo sme sa báli zánosov. Tieto naše obavy sa potvrdili - najviac novonakazených je v okresoch, ktoré majú čulý pohraničný styk s Poľskom, Maďarskom. Koncom februára nás čaká jedna pozitívna vec, ktorá nám môže epidémiu spomaliť - tri týždne jarných prázdnin. Každé prázdniny na začiatku síce zvýšia mobilitu, ale potom je pokoj. To sú tie dobré správy.

Sú aj zlé správy?

- Horšie správy sú, že omikron prebieha benígne v krajinách, ktoré majú 90-percentnú zaočkovanosť a my medzi také zďaleka nepatríme. Zaočkovaní troma dávkami majú len veľmi ľahký priebeh, ťažšie prebieha u ľudí s jednou alebo dvoma dávkami a veľmi ťažký priebeh môže mať u úplne neočkovaných. Bojím sa, že na Slovensku sa naplnia nemocnice, JIS-ky aj ventilácie. Preto aj vláda sa teraz snaží maximálne stimulovať a zvyšovať počty očkovaných. Máme tri priority v očkovaní - po prvé sú to prvé dávky, po druhé deti a po tretie sú to tretie dávky.

Bude treba štvrtú dávku?

- O štvrtej dávke je zbytočné diskutovať v krajine, ktorá má len polovicu zaočkovaných, ale aj v globálnom meradle. Dôležité je, aby bolo čo najviac ľudí zaočkovaných prvou a druhou dávkou.

Lockdown už na Slovensku nebude? Mal by ešte zmysel?

- V tejto fáze si neviem predstaviť, že by lockdown mohol pomôcť. Čo si však viem predstaviť, je masívne opatrenie na viac práce z domu. Home office by mohol byť dokonca povinný. Keď to urobíte, zníži sa mobilita, čakanie na zastávkach, tlačenie v autobuse, cigaretky pred budovami, na ktoré chodia ľudia bez rúšok, rozprávajú sa atď.

Po omikrone príde ešte ďalší variant?

- Dôležité je, koľko ľudí bude zaočkovaných na celom svete. Akonáhle zaočkujeme 70 až 80 %, tak nebude dôvod na ďalšie varianty. Dovtedy sa budú tvoriť a šíriť nové varianty. Dobrý príklad - osýpky. Dokedy boli problémom? Kým nebola zaočkovaná väčšina zemegule. Teraz je väčšina zaočkovaná, osýpky máte sporadicky. Takisto tetanus. S ním som sa stretol dvakrát v živote, lebo väčšina ľudí je zaočkovaná. Takisto pneumokokový zápal mozgových blán atď. Takže my presne vieme, dokedy to bude celé trvať - kým nebude zaočkovaných 80 % zemegule. Nie je to nereálne. Približne za rok sa zaočkovali 4 miliardy ľudí aspoň prvou dávkou, čo je polovica svetovej populácie.

Čo si myslíte o povinnom očkovaní?

- Na Slovensku povinné očkovanie zavedené máme. Treba len doplniť jednu indikáciu. Toto je jeden z nástrojov, ktorý aj v konzíliu považujeme za správny. Ide len o to, aby sme si povedali, či vidíme prioritu v senioroch alebo v niekom inom. Z profesionálneho hľadiska si ťažko viem predstaviť prácu nezaočkovaných zdravotníkov, pracovníkov DSS a kritickej infraštruktúry. Povinné očkovanie však už aj dnes funguje v praxi. Keď sa chcete zamestnať v nemocnici a nemáte vakcínu proti hepatitíde B, tak s vami nepodpíšu pracovnú zmluvu.

Niektorí namietajú, že s vakcínami proti covidu nemáme také skúsenosti, ako s „overenými“ vakcínami...

- Prvú dávku proti covidu majú na celom svete asi 4 miliardy ľudí, takže ten argument o nedostatku skúseností kríva.

