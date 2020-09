Prednosta Mikrobiologického ústavu Lekárskej fakulty UK Vladimír Krčméry hovorí, že druhá vlna koronavírusu môže byť horšia ako prvá. Najdôležitejšie je teraz správne nastaviť opatrenia, aby neprepukla do epidémie, ktorá sa čoskoro môže zmiešať s chríkovou sezónou a vytvoriť chaos.

Podľa profesora Krčméryho sme vo fáze pandémie, kedy máme prvú časť druhej vlny za sebou. „Teraz sme v druhej časti druhej vlny, to je ten druhý vrchol (second peak), tam sme tiež v polovici. Vyhrať nemôžeme, ale môžeme vybojovať remízu a tak zabezpečiť, aby neprešla druhá vlna do novej epidémie,“ povedal.

Navyše, na jeseň sa na Slovensku objavujú klasické epidémie respiračných ochorení, ako je chrípka a to môže už čoskoro spôsobiť chaos. „Bolo by ideálne aj pre zdravotníctvo aj pre občanov, keby tu vznikol určitý časový interaval medzi skončením druhej vlny a nástupom novej epidémie, aby nebola nová epidémia kombinácia chrípky a covidu. Ale aby nová epidémia bola len tzv. „len štandardná“ pandemická chrípka, ktorá každý rok prichádza. Získanie času v boji s každou epidémiou, nielen s covidom, mimoriadne dôležité,“ zhodnotil profesor.

Druhý vrchol pandémie je podľa neho niekedy horší ako v prvej vlne. Je podľa neho dobré, že sa sprísnil režim na hraniciach, samosprávy začínajú regulovať nákazu koronavírusom na školách a zvyšujú sa kapacity testovaných. „Čo sa ešte dá urobiť a je pred nami, je spomaliť začiatok semestra na vysokých školách, ktorý by sa mal poposúvať. Najnebezpečnejšia udalosť, na ktorú sa musíme veľmi dobre pripraviť, je ubytovávanie študentov či už zahraničných alebo domácich na vysokoškolských internátoch,“ upozorňuje Krčméry.

Kedy skončí pandémia? Čítajte na ďalšej strane >>>