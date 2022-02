Profesor Krčméry to povedal v rozhovore pre tvnoviny.sk. „Odhadujem, že čo sa týka koronavírusu, ešte prídu dve takéto epidémie, a to v priebehu septembra a októbra. Dôvodom je, že na svete je veľa oblastí a štátov, ktoré sú doslova liahňou pre nové varianty. Tie vznikajú v oblastiach subtropického pásma, na miestach, kde nie je buď žiadne alebo nízke očkovanie. Kritické sú aj oblasti s vysokou hustotou obyvateľov,“ vyjadril sa Krčméry.

Takto sa podľa neho rozšíril aj pôvodný wuchanský variant z Číny a delta z Indie. Omikron prišiel z Južnej Afriky, teda z krajiny, kde majú obrovské problémy aj s HIV a populácii chýba imunita. Toto prostredie praje vzniku novým variantom. „Ak nedosiahneme zaočkovanosť aj na týchto miestach a na celom svete nebude aspoň 70 až 80-percentná, musíme počítať s tým, že budú vznikať ďalšie varianty,“ dodal prvý zaočkovaný Slovák.

Koronavírus však nie je to jediné, čo ohrozuje ľudí. Do budúcna sa máme pripraviť na vlny iných vírusových ochorení. „Rátam so zoonotickou chrípkou, ktorá má pôvod u zvierat, tak ako sme pred rokmi mali prasaciu alebo vtáčiu chrípku. Globalizácia je veľká, hustota populácie tiež. Svoju rolu hrá aj fakt, že ľudia začali do svojho potravinového reťazca zaraďovať také potraviny, ktoré predtým nezaraďovali. Či už z extravagancie alebo z veľkej biedy a chudoby. Všetky tieto zvieratá sú zdrojom prenosu vírusu na ľudí,“ povedal člen Ústredného krízového štábu.

