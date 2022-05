Ako odborník na tropickú medicínu ste sa počas svojich ciest stretli s mnohými tropickými chorobami. Máte osobné skúsenosti aj s opičími kiahňami?

- V roku 2005 som videl niekoľko prípadov v Sudáne a v Keni. Mal som troch pacientov a všetci zomreli, takže by som túto chorobu určite nepodceňoval. Tí pacienti vyzerali strašne, boli podvyživení, takže mali málo vitamínov rozpustných v tukoch, to sú A, D, E a K. To znamená, že mali poruchu zrážanlivosti a z tých pľuzgierov, ktoré sú pre chorobu typické, im nevytekala ako pri ovčích kiahňach voda, ale im vytekala krv. Výsev, ktorý sa objavuje na rukách a perách, mali omnoho hustejší ako pri ovčích kiahňach.

FOTKY PĽUZGIEROV, KTORÉ SPÔSOUJÚ OPIČIE KIAHNE SI POZRITE V »GALÉRII«

Ako ste týchto pacientov liečili?

- Vtedy sme nemali žiadne lieky, možno aj preto tí pacienti napokon zomreli. Skúsenosti s liečbou sú aj dnes veľmi slabé, väčšinou sa nakazení liečia symptomaticky. Pacientom dávame hlavne lieky proti svrbeniu, aby sa neškriabali, a lokálnu liečbu, aby ich to nepálilo a nesvrbelo. Ak si totiž pľuzgiere rozškriabu, dostanú stafilokokovú infekciu, na ktorú umrú. Takže časť z nich nezomrie na opičie kiahne, ale na bakteriálnu superinfekciu.

Dnes už lieky proti opičím kiahňam existujú?

- V Spojených Štátoch sú dve antivirotiká, ktoré nie sú síce v predaji dostupné, ale sú registrované v databáze protivírusových liekov, čiže sa dajú pomerne rýchlo vyrobiť. Horšie je to s vakcínami, lebo ide o živú vakcínu a vyrobiť ju trvá dlhšie, ako je to v prípade mŕtvej. Takže kým na koronavírus sme boli schopní urobiť vakcínu od marca do októbra, výroba vakcíny proti kiahňam môže trvať až rok.

Ako sa choroba prenáša?

- Opičie kiahne sa na rozdiel od covidu, čo je čisto respiračná choroba, prenášajú osobným kontaktom. To znamená blízkym kontaktom, čo je napríklad pohlavný styk u MSM. Pri homosexuáloch je ten kontakt väčší ako pri heterosexuáloch, takže je to logické. Prenáša sa však aj bozkávaním, objímaním a podávaním rúk. Je to omnoho menej nákazlivá choroba po tejto stránke. Keď má pacient covid, tak mu nemôžete zakázať dýchať, čiže ten covid chrlí do okolia. Ale pacientovi s opičími kiahňami môžete zakázať podávať ruky, dotýkať sa ľudí a tiež mu môžete nariadiť abstinovať.

Rozhovor pokračuje na ďalšej strane: Aké sú prvé príznaky ochorenia, existuje prevencia, komu hrozí nákaza a môžu opičie kiahne spôsobiť ďalšiu celosvetovú pandémiu? »»»