TIETO opatrenia robia školám problémy: Kedy hrozí, že ich opäť zatvoria!

Takmer 700-tisíc žiakov po piatich mesiacoch opäť nastúpilo do škôl. Tie sa už počas leta pripravovali na nevyhnutné hygienické opatrenia. Základom je, že deti aj učitelia budú musieť dva týždne vydržať v triedach a priestoroch školy v rúškach. Kvôli zlej epidemickej situácii sa začiatok posunul pre 5 škôl. Minister Branislav Gröhling však už nechce zatvárať školy celoplošne. Žiaci budú chodiť do školy až do tohto momentu!