Pre poukážky je v posledných dňoch v pobočkách pôšt čulo. „Už ich pár prišlo, aj som im peniaze vyplatila. Zatiaľ nebol problém,“ povedala nám pracovníčka pošty v Trnave. Poukážky chodia podľa veku, najprv tým najstarším. Práve v tejto skupine je však mnoho seniorov, ktorým robí cesta na poštu problémy.

Dôchodcom, ktorí nevládzu prejsť na poštu sami, chceli pomôcť deti či vnúčatá, no nepochodili. „Starej mame (90) prišiel šek z ministerstva financií s odmenou za očkovanie. Keďže zle chodí a dostať ju kamkoľvek je pomerne náročné, chceli sme jej odmenu na pošte vyzdvihnúť za ňu (s jej občiankou). Toto, ako sa ukázalo, neprichádza do úvahy,“ posťažoval sa na sociálnej sieti Peter. Viac si pozite v »GALÉRII«

Anketa Podporujete poukazy pre zaočkovaných seniorov? Áno, je to dobrý nápad. 27% Nie, pandemickú situáciu to nezlepší. 73% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

„Nerozumiem, prečo peniaze nemôžu prísť na účet, bolo by to jednoduchšie. Niektorí dôchodcovia sa boja chodiť s peniazmi a oni to dajú takto. Ale tak čo sa dá robiť,” posťažoval sa Trnavčan Milan (80). Prekvapil však niečím iným: „Hlavne už aby to bolo, nejako to nechodí. Ešte som nepočul, že by už niekto dostal ten šek. Keby už chodili, tak by tu na pošte boli rady seniorov a teraz je tu prázdno.“

Poukážka na odmenu zatiaľ neprišla ani trikrát zaočkovanej pani Emílii (89) z Trnavy. Na odmenu stále čaká, ale je pripravená si po ňu prísť na poštu. „Aj tak tam musím ísť niečo zaplatiť, takže to spojím,“ povedala nám.

Čo potrebujete, ak chcete ísť na poštu namiesto vašich starkých? Peniaze vám V TOMTO PRÍPADE donesú až priamo domov! Viac sa dozviete na ďalšej strane »»»