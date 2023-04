Zvýšenie dane sa týka len liehu, nevzťahuje sa na pivo a víno. Vyplýva to z novely zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, ktorá začala platiť od 1. apríla tohto roka. Podľa údajov z roku 2020 vypije priemerný Slovák ročne približne 12 litrov čistého alkoholu, čo v tomto smere zaraďuje Slovensko v celosvetovom meradle do prvej desiatky. Podľa štatistík európskeho štatistického úradu Eurostat míňajú Slováci 2,5 percenta z celkových mesačných výdavkov domácnosti práve na alkohol, čo je vysoko nad celoeurópskym priemerom (1,6 percenta).

Aj preto je určite zvýšenie spotrebnej dane správny krok, povedal nám hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre medicínu drogových závislostí Ľubomír Okruhlica. „Jedno zo základných odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie k zníženiu zdravotných následkov pitia je zvýšenie cien alkoholických nápojov. Je to založené na dôkazoch z praxe. Plne sa s ním stotožňujem,“ povedal lekár s tým, že toto nariadenie neodradí všetkých vytrvalých pijanov.

„Neodradí to, samozrejme, úplne všetkých, ale zníži dočasne nákup a pitie liehovín. Trvalý účinok vyšších cien tvrdého alkoholu s pozitívnym dosahom na zdravie by sa však prejavil najmä vtedy, ak by sa vyššia spotrebná daň každoročne upravovala – zvyšovala podľa inflácie,“ vysvetlil riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí.

Zníženie nákupov a konzumácie liehovín pocítia aj pálenice. Liehovarníci upozorňujú, že cena za liter alkoholu môže stúpnuť až o 2 – 2,50 eura pri silnom alkohole. Cena za fľašu tvrdého alkoholu by tak stúpla na 9 – 9,50 eura. „V súvislosti so zmenou spotrebnej dane sme ceny našich výrobkov zvýšili o poslancami schválený rozdiel na sadzbe dane, t. j. o +30 % na 1 liter 100-percentného alkoholu. V praxi to znamená, že napr. na 1-litrovú fľašu vodky 40 % bude zvýšenie spotrebnej dane predstavovať +1,296 eura za fľašu,“ vyčíslil výkonný riaditeľ spoločnosti Old Herold Martin Spurný. Hrozí aj iná veľká hrozba, a to domáce pálenie alkoholu, ktoré môže priniesť veľké bezpečnostné riziká.

S cenami budú musieť ísť hore aj podniky. „Budeme musieť reflektovať zvýšenú spotrebnú daň aj na našich cenách, ale naše ceny sú dlhodobo priaznivé, takže neočakávame, že by to znížilo záujem našich zákazníkov. Na druhej strane vnímame, že záujem o takúto zážitkovú gastronómiu a hudobné podujatia môže skôr znížiť celková inflácia spotrebného koša,“ povedala nám Petra Rizmanová, majiteľka podniku Sundeck v Bratislave.

Rovnako to vidí aj Mochi, ktorý prevádzkuje podnik v centre Banskej Štiavnice: „Najviac zdražie alkohol s viac percentami – absint, slivovica aj kvalitný gin (do 50 %). Takže tam ceny určite pôjdu markantne vyššie. Na ostatný alkohol máme dobrú maržu, takže tam zdraženie nie je potrebné z tohto hľadiska, iba klesnú zisky z predaja. Ale pred letnou sezónou určite pôjdeme s cenami hore, potrebujeme totiž hlavne zarobiť na tie šialene zdražené energie – to je o dosť horšie ako to zdvihnutie spotrebnej dane.“

