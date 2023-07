Ľudia so zdravotným postihnutím budú mať pridané. Ak potrebujú prerobiť byt či dom alebo kúpiť auto, štát im odklepne viac peňazí. Samozrejme, v prípade, ak splnia podmienky! Suma, ktorú budú môcť dostať, bude dvojnásobná!

Príspevky, ktorými štát prispieva ťažko zdravotne postihnutým ľuďom na zlepšenie ich životných podmienok, porastú vďaka pozmeňujúcemu návrhu k novele zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorý schválil parlament.



,,Cieľom je zohľadniť infláciu, zvýšené ceny tovarov a služieb, najmä stavebných materiálov, v roky sa nemeniacich sumách peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ako aj pri posudzovaní hodnoty majetku hendikepovanej osoby," uvádzajú predkladatelia zákona v dôvodovej správe.

Kým dnes na úpravu bytu či domu dostane hendikepovaný človek maximálne 6 640 eur, od augusta to bude 13 280 eur.



Na dvojnásobok súčasnej sumy sa zvýšia aj príspevky na kúpu auta. Ak si človek so zdravotným postihnutím kupuje auto s manuálnou prevodovkou, štát mu preplatí maximálne 6 640 eur, po novom to bude až 13 280 eur. V prípade, že si kupuje automat, namiesto súčasných 8 300 eur bude mať nárok na 16 600 eur.

