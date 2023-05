Od roku 2021 sa mzdové zvýhodnenia, teda príplatky, za nočnú prácu či víkendy, určovali pevnou sumou stanovenou zákonom. Od júna tohto roku však nastala zmena a výška príplatkov sa bude odvíjať od minimálnej mzdy, ktorej výška je 700 eur, teda 4,023 eura za hodinu v prípade, že odpracujete za týždeň 40 hodín. Zvýšenie príspevku sa bude týkať najmä povolaní ako pekári, sanitári či závodov, ktoré majú trojzmenné šichty.

Niektorí si prilepšia aj o desiatky eur. Suma príplatku za prácu v sobotu do konca mája dosahuje 1,79 eura za každú hodinu práce. Základná výška tohto príplatku bude po novom tvoriť najmenej 50 percent minimálnej hodinovej mzdy, teda 2,012 eura. U zamestnávateľa, u ktorého sa vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, sa umožní dohodnúť nižšiu sumu, najmenej 45 percent minimálnej mzdy za hodinu. Pôjde o 1,81 eura za hodinu, do konca mája je to suma 1,61 eura za hodinu.

Zvyšuje sa aj výška príplatku za prácu v nedeľu.

Od 1. júna stúpne z 3,58 eura na 4,03 eura za každú odpracovanú hodinu. Ak váš zamestnávateľ vyžaduje, aby ste počas nedele pracovali pravidelne, suma príplatku bude najmenej 90 percent minimálnej mzdy za hodinu, čo bude predstavovať 3,621 eura za hodinu práce. Aktuálne ide o 3,22 eura na hodinu. Ak zarábate minimálnu mzdu a budete pracovať každú nedeľu v mesiaci, mesačne si prilepšíte približne o 14 eur oproti súčasnosti a celkovo vám na účet pípne približne 128 eur. Zmenia sa aj príplatky za nočnú prácu.

Mzdové príplatky za prácu vykonávanú medzi 22.00 a 6.00 do konca mája dosahuje 1,43 eura za hodinu. Od začiatku júna sa základná suma príplatku zvýši na 1,609 eura. Aj zamestnanec vykonávajúci rizikovú prácu bude mať nárok na príplatok a to v sume 2,012 eura. Za sťažený výkon práce v prostredí patrí do konca mája mzdová kompenzácia najmenej v sume 0,72 eura za každú hodinu práce. Od začiatku júna to bude najmenej 0,805 eura.

Novela Zákonníka práce od poslancov za stranu Smer-SD Martina Nemkyho a Borisa Suska nadobudne účinnosť už od 1. júna.

