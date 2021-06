Tragická nehoda na koľajisku nie je ani zďaleka ojedinelá. Vlani vyhaslo pre neoprávnený vstup na koľaje na železniciach 19 životov a ďalších 17 ľudí sa ťažko zranilo. A to napriek pandémii, ktorá počet vlakov obmedzila. „Ide o úmyselné a závažné porušenie ustanovení zákona o dráhach,“ povedala nám hovorkyňa ŽSR Ria Feik Achbergerová. Podľa štatistík za roky 2016 – 2020 ustanovenia neporušujú len mladí, priemerný vek zrazených osôb bol viac ako 43 rokov.

Prečo toľko ľudí takto hazarduje? „Môžeme len predpokladať, že ľudia sa ponáhľajú a sú zamyslení, čo je znakom týchto čias, a mládež vyhľadáva nebezpečné situácie, preto prebiehajú pred vlakmi, fotia sa v koľajisku, natáčajú si videá a klipy, vyliezajú na odstavené koľajové vozidlá alebo hádžu do vlakov kamene či kladú prekážky do koľajiska,“ vysvetlila Feik Achbergerová. Dodala, že pri zrazeniach je často príčinou nepozornosť, keď osoby nielen vojdú neoprávnene do koľajiska, ale navyše nevenujú pozornosť dianiu okolo seba a železničnej doprave, majú na ušiach slúchadlá, na hlave kapucňu alebo pozerajú do mobilu.

Vstupovať do koľajiska by nemal nik, kto na to nemá povolenie. „Dievčatá sa nachádzali v mieste s dvojkoľajnou prevádzkou, kde vlaky chodia po oboch koľajach obojsmerne a navyše trať bola vedená v oblúku. Po jednej koľaji prechádzal v momente nehody nákladný vlak, pred ktorým dve dievčatá ustúpili mimo koľajiska a dve (zrazené) zostali medzi koľajami. Počas prechodu nákladného vlaku po jednej koľaji sa k dievčatám po druhej koľaji z opačného smeru približoval rušňový vlak, ktorý si nevšimli a ktorý ich zachytil,“ opísala tragickú situáciu hovorkyňa železníc.

