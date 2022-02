Ruský reťazec Mere plánuje po vlaňajšej expanzii do Česka osloviť aj slovenský trh. Reťazec je známy tým, že predáva svoj tovar za extrémne nízke ceny. V susednom Česku aktuálne ponúka napríklad kilo koreniaceho ochucovadla v prepočte asi 1,35 eura, 1,5-litrovú fľašu talianskeho vína za niečo vyše troch eur alebo kilo čokoládových bonbónov za 4,90 eura.

Pre mnohých to možno znie lákavo, no má to háčik. Nablýskané regály rozhodne nečakajte. Na rozdiel od reťazcov, na ktoré sme u nás zvyknutí, Mere ponúka svoj tovar vo veľkých hangároch, uskladnený na paletách. Ide o koncept tvrdého diskontu, prirovnať by sa možno čiastočne dal k Metru. „Šetríme na všetkom tak, aby naše náklady boli čo možno najnižšie. To znamená prevažne paletový predaj bez krásnych regálov,“ prezradila manažérka nákupu Natalie Sinkina.

V tom vidí problém aj analytik trhu a obchodu Ľubomír Drahovský. „Prichádza spoločnosť, ktorá ukazuje, ako sa u nás predávalo v 90. rokoch, keď sa privatizoval postupne obchod, to znamená predaj z paliet a tak ďalej. Považujem to za ústup a krok späť od dobrého štandardu, ktorý sa u nás vybudoval za posledných 25 rokov,“ zhodnotil príchod obchodu na Slovensko. Podľa neho veľmi úspešný nebude: „Nedávam tomuto obchodu veľkú šancu na úspech vo vyspelých častiach republiky. Samozrejme, budú regióny u nás, kde by to mohlo sláviť úspech za predpokladu, že sa to bude slušne baliť, slušne vykladať, že tie palety budú čisté,“ dodáva Drahovský.

Reťazce, ktoré máme na Slovensku dnes, sa podľa analytika strachovať nemusia, Mere pre nich nebude silnou konkurenciou. „Nie je šanca,“ myslí si Drahovský. Obchod podľa neho môže mať problém s kontrolami hygienikov. „Spĺňať pri takomto štandarde a pri takých objemoch balení, ktoré sa tam predávajú, to, čo sa požaduje od normálneho maloobchodu u nás, tie prísne pravidlá hygieny, dodržiavania kvality, to nemôže splniť. O čo prísnejšie to budú štátne orgány kontrolovať, o to bude pre spotrebiteľa úspešnejšie, že nebude kupovať nejaký podradný tovar,“ mieni analytik obchodu.

Anketa Čo hovoríte na príchod superlacného ruského reťazca na Slovensko? Ceny vyzerajú lákavo, určite tam budem nakupovať 66% Pôjdem sa doň pozrieť a možno tam raz za čas nakúpim 22% Nepáči sa mi to, radšej mám svoj komfort 8% Je mi to jedno 4% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Na Slovensku otvoria prvú predajňu v najbližších mesiacoch, presná lokalita zatiaľ nie je známa. Ruský koncept tvrdého diskontu má predajne v Rumunsku, Belgicku, vo Francúzsku, v Taliansku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku, Španielsku, Spojenom kráľovstve, pobaltských krajinách a na Ukrajine.