Ovplyvňovačom, čiže influencerom, nazývame známu osobnosť na sociálnych sieťach, ktorá svojimi príspevkami ovplyvňuje postoje, názory alebo správanie svojich sledujúcich. Zvyčajne propaguje aj nejaké výrobky, za čo dostáva od zadávateľov peniaze.



Influencerstvo je stále v móde, ale podľa nového výskumu možno pomalými krokmi prichádza jeho súmrak. Ľudí totiž môže ľahko nahradiť umelá inteligencia. Opísala to štúdia, ktorú jej autori predstavili na odbornej konferencii British Academy of Management 2023.

Vedci porovnávali online videá s reklamou na výrobky firiem Versace, Dior, Samsung a Gucci na Instagrame, v ktorých vystupovali modelky vytvorené umelou inteligenciou - Noonoouri (403-tisíc sledujúcich), LilMiquela (2,7 milióna sledujúcich) a Imma (398-tisíc sledujúcich) ). Porovnávali komentáre, ktoré ľudia písali na stránke pod reklamami s komentármi, ktoré boli pod podobnými reklamami, v ktorých však vystupovali skutoční ľudia.



A výsledok? Až 78 percent komentárov pod reklamami s umelou inteligenciou bolo pozitívnych, 17 % neutrálnych a 5 % negatívnych. Pri ľudských príspevkoch to bolo 75 percent pozitívnych, 19 neutrálnych a 6 percent negatívnych. V komentároch k umelej inteligencii, ktoré sa podobajú ľuďom, ale stále zjavne nie sú ľudské, sa najčastejšie objavovali slová „láska“, „krásny“ a „nádherný“.



„Sme svedkami zrodu novej kategórie influencerov,“ uvádzajú autori. „Neobjavili sme žiadne veľké rozdiely, pokiaľ ide o sledovanie alebo obľubu reklamy založenej na modeloch AI. To ukazuje, že spotrebitelia môžu byť rovnako ochotní sledovať influencera, či už je to AI, alebo človek.“

Podľa vedcov to znamená, že virtuálni influenceri môžu fungovať spôsobom, ktorý je v zásade porovnateľný s ľudskými. V budúcnosti by podľa tejto správy mohli firmy relatívne ľahko vytvoriť presne taký model AI, ktorý by najviac oslovil potenciálnych kupujúcich ich výrobkov alebo služieb. „Štúdia naznačuje, že AI influenceri môžu značkám poskytnúť nákladovo efektívnejšie riešenie,“ konštatovali experti na marketing. Tieto výsledky podľa nich vyvracajú teóriu, že modely AI ľuďom pripadajú tým desivejšie, čím viac sa im podobajú.



Výskumníci tiež hovorili s ľuďmi, ktorí tieto reklamy sledovali. Tí uviedli, že modely AI sú účinným spôsobom ako predviesť inovatívne produkty a vytvoriť pozitívne vnímanie značky. Úplné spoliehanie sa na to, že reklamy s modelmi AI vytvoria pozitívne vnímanie značky, by však mohlo vyvolať otázky ohľadom ich autenticity, a najlepšia by preto zrejme bola kombinácia ľudských modelov a modelov AI.

