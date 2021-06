Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie. Nevyhnutné je preto dodržiavať aj pitný režim. Ideálne je denne prijať jeden a pol až tri litre tekutín. Pripomenula to Daša Račková, hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Základom pitného režimu je čistá pitná voda. "Počas horúčav sa odporúča vypiť minimálne dva až štyri decilitre tekutín na 10 kilogramov hmotnosti, čo predstavuje približne jeden a pol až tri litre tekutín denne. Toto množstvo sa však zvyšuje u ľudí, ktorí pracujú fyzicky a viac sa potia," spresnila Račková. Dôležité je piť počas celého dňa, aby sa tekutiny do organizmu dostávali priebežne.

Sladené ani studené nie

V horúčavách ÚVZ odporúča obmedziť nápoje s obsahom chinínu, kávu i alkohol, ktoré smäd neznížia a naviac podporia vylučovanie vody z organizmu. Nevhodné sú aj sladené nápoje. Ideálna je podľa Račkovej obyčajná voda doplnená o minerálne vody. Odporúča sa piť skôr vlažné, nie ľadové nápoje.

Ohrozené sú deti aj seniori

"Malým deťom, ktoré majú nedokonale vyvinutý mechanizmus pocitu smädu, je potrebné často ponúkať pitie. Pre deti je na uhasenie smädu najlepšia čistá pitná voda, môžete ju striedať s neperlivými minerálnymi vodami a nesladenými ovocnými či bylinkovými čajmi. Množstvo vody, ktoré detský organizmus potrebuje, závisí aj od veku a hmotnosti," uviedla Jana Hamade, vedúca Sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností ÚVZ SR.

Mimoriadne dôležité je dodržiavanie pitného režimu pre seniorov. Tí by mali prijať do dvoch litrov tekutín. Organizmus seniorov podľa Račkovej obsahuje menej tekutín, orgány pracujú pomalšie a nedokážu vylučovať tekutiny spoločne s látkami z metabolizmu. "Vody s vysokou mineralizáciou a s vyšším obsahom sodíka nie sú vhodné okrem seniorov ani pre osoby s kardiovaskulárnym ochorením, ani pre dojčatá a to vrátane prípravy ich stravy,“ dodala Iveta Trusková, vedúca Sekcie ochrany a podpory zdravia v oblasti životného a pracovného prostredia ÚVZ SR.

