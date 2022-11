Prezidentka so zvýšením platom lekárov neotáľa: Zákon podpíše hneď po doručení!

Prezidentka Zuzana Čaputová podpíše pravdepodobne vo štvrtok (1. 12.) legislatívu, ktorá má priniesť vyššie platy lekárom aj zmeny v odmeňovaní zdravotníkov. Pre TASR to uviedol jej hovorca Martin Strižinec. Odôvodnil to tým, že podpísať zákon môže až vtedy, keď ho doručia do prezidentskej kancelárie.