Malý prístroj, ktorý môže rozhodnúť či sa dusiacim pacientom dostane pomoc včas. Prezidentka Zuzana Čaputová zorganizovala stretnutie lekárov a podnikateľov. Tí do najviac zasiahnutých a znevýhodnených regiónov darujú 3100 pulzných oxymetrov. Lekári ich potom požičajú pacientov s ochorením covid-19 do domácej liečby.

Pred pár týždňami sa prezidentka Zuzana Čaputová stretla s predstaviteľmi ambulantných lekárov. Informovali ju o tom, že majú málo pulzných oxymetrov. Ide o veľmi dôležitú pomôcku pri domácej liečbe pacientov ešte predtým, než niektorí skončia v nemocnici.

„Je to malé zariadenie, ktoré ale môže zachrániť život, pretože je veľmi jednoducho použiteľné a pacient sám môže zistiť, akú má saturáciu kyslíka v krvi, čo môže byť pre neho jednoznačná a jasná správa, či je potrebné zavolať si sanitku a byť hospitalizovaný. Môže teda predstavovať hranicu medzi životom a smrťou," povedala hlava štátu.

Kancelária prezidentky oslovila internetových predajcov zdravotníckych pomôcok a elektroniky, či by vedeli pomôcť. Ako prezidentka potvrdila, stretla sa s úžasnou veľkorysosťou a solidaritou.

Pulzné oxymetre, ktoré podnikateľské subjekty darujú, budú poskytnuté do regiónov najviac postihnutých covidom, ale zároveň aj do regiónov, ktoré čelia najväčším sociálnym výzvam. „Oxymetre budú smerovať do ambulancií všeobecných lekárov, ktorí ich potom budú môcť zapožičať jednotlivým pacientom na to, aby ich mohli doma použiť a mať informáciu o tom, do akej miery je ich krv okysličovaná,“ uviedla Čaputová.

Spolu 3100 prístrojov poputuje do viac ako 600 ordinácií. Pôjde predovšetkým o praktických lekárov v Žilinskom, Trenčianskom, Košickom a Prešovskom kraji. „Lekár ho môže poskytnúť pacientovi a po nejakom čase sa vráti a môže ho reckylovať a poskytovať pacientom opakovane,“ vysvetlila prezidentka.

Podľa hlavnej odborníčky Ministerstva zdravotníctva pre všeobecné lekárstvo Adriany Šimkovej prístroj pacientom pomôže včas odhaliť, kedy má ísť do nemocnice - aby tam nešiel príliš skoro alebo príliš neskoro. Zároveň pomáha v liečbe aj psychologicky, keď pacient vie, na čom je.

„Spozornieť by ste mali, keď saturácia klesne pod 95 a pod 90 by ste už určite mali volať záchranku alebo kontaktovať lekára,“ odporúča exministerka zdravotníctva a lekárka Andrea Kalavská, ktorá v súčasnosti pracuje na reprofilizovanom oddelení na bratislavských Kramároch.

Prístroj slúži na meranie saturácie kyslíka a na meranie tepu. Manipulácia je jednoduchá. Nasadíte si ho na prst a za pár sekúnd viete, na čom ste. Saturáciu by ste si mali merať aspoň trikrát za deň, napríklad ráno, na obed, večer. Oxymeter zoženiete v lekárni, jeho cena sa pohybuje okolo 20 eur.