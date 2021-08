Najväčšou zmenou nového covid automatu je, že delí ľudí do troch skupín – plne očkovaní, OTP (očkovaní, testovaní a tí, čo prekonali covid) a všetci ostatní bez ohľadu na očkovanie, testovanie či prekonanie choroby.

Prevádzkari si budú môcť vybrať, pre ktorú skupinu ostanú otvorení. Ak si zvolia skupinu plne očkovaných, pre podnik budú platiť najmiernejšie opatrenia. V praxi by to znamenalo, že ešte aj v bordovej, predposlednej fáze bude môcť reštaurácia otvoriť interiér. Naopak, ak sa prevádzka rozhodne otvoriť bez kontroly pre všetkých, bude fungovať s veľkými obmedzeniami. Už v oranžovej fáze bude musieť zatvoriť interiér, môže nechať otvorenú terasu maximálne pre 10 ľudí a v červenej fáze by už musela zatvoriť aj terasu a predávať len cez okienko.

Rovnaký princíp má platiť aj pre hotely, penzióny, fitnescentrá, bazény, akvaparky, wellness či pre organizátorov hromadných podujatí. Iné je to pri obchodoch – tie si nebudú môcť zvoliť režim iba s plne očkovanými.

Zisťovali sme, ako sa k novým pravidlám postavia majitelia reštaurácií, hotelov či fitnescentier. Väčšina z nich nadšená nie je. „Prečo by som ja mal kontrolovať, či má niekto covid preukaz? Ja nie som kontrolór, som kuchár. Keď to chcú kontrolovať, nech pošlú pred reštaurácie svojich ľudí s čítačkou a tí nech kontrolujú," posťažoval sa Massimo (49), majiteľ reštaurácie v Bratislave.

