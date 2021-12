Nespokojnosť s pracovnými podmienkami prinútila 9 lekárov a sestier odísť z bratislavskej Nemocnice svätého Michala. Oddelenie gastroenterológie preto od 1. decembra spadá pod interné oddelenie. Nové vedenie už odvolalo primárku aj prednostku a na ich pozície prijalo nových ľudí, ktorí údajne nemajú takmer žiadne skúsenosti s liečbou komplikovaných stavov pacientov. „Veľké množstvo liekov je na ministerské výnimky, špeciálne žiadosti, tam treba komunikovať s poisťovňami neustále. Neviem si predstaviť, keď nebudeme mať niekoho, kto nás bude zastrešovať, že to pôjde dobrým smerom,“ povedala pre RTVS lekárka z bratislavskej nemocnice.

Až 9 lekárov a sestier už situáciu nezvládlo a rozhodlo sa dať výpoveď. „Ja nevidím šancu s týmto pánom riaditeľom sa dohodnúť,“ povedala jedna z lekárok. Otvorený list adresovaný prezidentke a ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi podpísala až stovka zamestnancov. Je teda možné, že ich budú nasledovať ďalší kolegovia.

Roman Mikulec sa s personálom nemocnice stretol a vyjadril sa, že Branislav Delej má jeho dôveru. „Požiadal som ich o naformulovanie tých vecí, ktoré im prekážajú, prípadne uvedenie nejakých riešení, a chcel som vidieť aj zoznam tých, ktorí to podpísali, vzhľadom na to, že ten zoznam nebol k dispozícii. Dodnes som nedostal ani zoznam, ani sformulované ich jednotlivé požiadavky,“ povedal minister Mikulec. „Viete, keď si pár ľudí povie, že sú nespokojní, to neznamená, že je to pravda,“ dodal Mikulec.

Vo výsledku budú pre spor lekárov a nemocnice trpieť pacienti. Pre rozpadnuté oddelenie gastroenterológie budú musieť chorí ľudia hľadať pomoc v iných zariadeniach. „Som naozaj zhrozená, že pán riaditeľ podstupuje také kroky, ktoré vedú k eliminovaniu zdravotnej starostlivosti. Na tieto pracoviská chodia aj pacienti z iných miest, asi tak 500 - 600 ľudí chodí pravidelne na liečbu do gastroenterologických ambulancií alebo IBD centra. Na jednej strane zdravotníkom rozumiem, lebo tie vyhrážky a šikana sa tam dejú na dennom poriadku, ale dopadne to na pacientov, ktorí si budú musieť nájsť nového lekára. Dnes sú všetky ambulancie preplnené, a keď je náhodou miesto, tak to miesto je v súkromnej ambulancii, do ktorej nemôžu ísť napríklad pacienti, ktorí sú na invalidnom dôchodku, ktorí si to nemôžu dovoliť," povedala predsedníčka Slovak Crohn Clubu Veronika Ivančíková.

VYJADRENIE RIADITEĽA NEMOCNICE BRANISLAVA DELEJA čítajte na ďalšej strane »»»