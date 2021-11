Predseda vlády Eduard Heger (Oľano) dnes rokoval so zdravotníkmi a legislatívcami o epidemickej situácii. Vyhlásil, že opatrenia musia byť ráznejšie a treba sa pripraviť na ich sprísnenie!

Vláda sa intenzívne zaoberala epidemickou situáciou už minulý týždeň. Po tom, čo konzílium odborníkov navrhlo tvrdé sprísnenie opatrení pre nezaočkovaných.

„Zhoda je na tom, že potrebujeme konať ráznejšie. Jednoznačne sa ukazuje, že žiaľ, ľudia opatrenia nedodržiavajú. Covid automat je nastavený dobre, ale pokiaľ sa nedodržiava, akoby neexistoval. Takže potrebujeme prísť s rozhodnutiami, ktoré budú ráznejšie,“ povedal premiér Eduard Heger.

Dnes budú pokračovať ďalšie rokovania na koaličnej rade a už tento týždeň o nich rozhodne vláda.

Konzílium odborníkov navrhlo niekoľko prísnych opatrení najmä pre neočkovaných. V čiernych okresoch má pre nich platiť zákaz vychádzania. Naopak, pre očkovaných či ľudí s prekonaným covidom sa otvoria všetky prevádzky.

Odborníci navrhujú, aby od červenej farby platil homeoffice tam, kde je to možné. Ostatní zamestnanci majú do práce chodiť v režime OTP, neočkovaní tak budú potrebovať test viackrát do týždňa.