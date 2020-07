Už nie karanténa, ale izolácia, varovné esemesky, vyššie pokuty, kontrola pohybu na hraniciach a v hre sú aj prísnejšie pravidlá pri nosení rúšok. Týmito opatreniami Slovensko reaguje na nárast počtu chorých na koronavírus.

Hoci za nedeľu pribudol len jeden nový prípad, Slovensko vystrašil najmä minulý týždeň, keď sme denné nárasty počítali v desiatkach. Najhoršie to bolo v stredu, keď pribudlo až 53 nakazených. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) vtedy naznačil, že môže ísť o začiatok druhej vlny a vyhlásil, že sa nemôžeme spoliehať už len na zodpovednosť ľudí. Avizoval preto sprísnenie opatrení.

Slová predsedu vlády sú po včerajšku realitou. Vláda sa mimoriadne stretla v pondelok, aby prijala nové opatrenia. Najväčšou novinkou je posilnenie právomocí Úradu verejného zdravotníctva. Počas mimoriadnej situácie budú mať hygienici od operátorov prístup k číslam a lokalizačným údajom z mobilov Slovákov, a to aj bez súhlasu používateľov. Tomu, kto sa vráti z rizikovej „červenej“ krajiny, pošlú esemesku, že má kontaktovať regionálny úrad verejného zdravotníctva, zostať v domácej izolácii a najskôr na piaty deň ísť na test, ktorý preplatí štát.

Pokuta za nedodržanie izolácie bude do výšky 5 000 eur. Dnes je pokuta za porušenie pravidiel 1 650 eur. „Priestupku sa dopustí ten, kto sa v čase krízovej situácie nepodrobí opatreniam, a to nariadenej izolácii alebo karanténnym opatreniam súvisiacim so vstupom na územie SR v spojitosti so vznikom pandémie,“ píše sa v návrhu novely.

Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus (SaS) povedal, že vláda robí všetko pre to, aby nemusela byť obnovená štátna karanténa. Podľa neho by sme mali cestovateľský semafor rozšíriť aj o „žlté“ krajiny. „Krajiny ako Česko alebo Chorvátsko by mohli dostať žltú kartu a na druhej strane by to bolo férovejšie pre krajiny ako Bulharsko a Luxembursko,“ povedal Klus.

Ako budú fungovať varovné SMS? Čítajte na ďalšej strane >>>