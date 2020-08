Červené krajiny

Nielen u nás, ale aj v okolitých krajinách pribúdajú počty nakazených. Prekreslí sa preto mapa rizikových krajín a mnohé sa od zajtra zmenia na červené. Karanténa vás čaká ak navštívite Chorvátsko, Francúzsko, Španielsko, Holandsko, Belgicko a Malta.

„Ľudia, ktorí sa vrátia z rizikovej krajiny po 1. septembri, budú musieť absolvovať povinnú karanténu, avšak už nie 14-dňovú, ale len desaťdňovú. Celkovo cestovanie a následný návrat do rodnej krajiny je najväčším problémom v boji s pandémiou na Slovensku,“ uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí po zasadnutí odborného konzília.

Rozmyslieť by ste si mali aj cestu do nasledujúcich regiónov. V Českej republike ide o Prahu a kraj Vysočina, v Rakúsku je to Viedeň, Horné Rakúsko a Tirolsko. V prípade Poľska ide o Pomoranské, Sliezske a Malopolské vojvodstvo, v Grécku sú najviac rizikové Notio Aigaio, Ionia Nisia a Kentriki Makedonia. V Spojenom kráľovstve sú to regióny Tayside a North West, v Írsku Mid-East a Mid-West. V Estónsku je to región Ida-Viru Maakond a v Dánsku Midtjylland.

Ak zajtra po 7:00 prídete na Slovensko z červenej krajiny, pripravte sa na karanténu. „Nariaďuje sa izolácia v domácom prostredí do obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. V prípade bezpríznakového priebehu izolácie je možné ju ukončiť na 10. deň aj bez absolvovania testu na ochorenie COVID-19,“informoval Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ).

Testom sa ale bez výnimky musia podrobiť všetci, ktorí navštívili červenú krajinu mimo EÚ. Cestujúci z Ukrajiny sa navyše musia zaregistrovať na http://korona.gov.sk/ehranica a preukázať sa potvrdením o registrácii policajtom na hraniciach.

