Na stránkach e-shopov aj v kamenných prevádzkach svietia už pár dní oznamy o povianočných zľavách. Nie je však zľava ako zľava a za niektorými sa môže schovávať prefíkaný predajca. Na sociálnej sieti sa šíri fotka inteligentných hodiniek, ktoré e-shop ponúkal na začiatku decembra o desiatky eur lacnejšie než vo výpredaji po Vianociach. „Myslia si, že ľudia sú naozaj sprostí alebo čo. Prvé foto, cena začiatkom decembra (132,90 €). Druhé foto 25. 12. (173,56 €, ešte dokonca zľavnené z 219 €). Úplný hnoj,“ napísal rozhorčený zákazník.

Ako povianočné výpredaje fungujú, nám vysvetlil analytik trhu a obchodu Ľubomír Drahovský: „Správanie obchodníkov je logické. Oni potrebujú svoj tovar predať, aby mohli zaskladniť svoje priestory novým tovarom. Je všeobecne známe, že mnohí obchodníci pred vianočnými výpredajmi jemne zdvihnú ceny, aby potom mohli o tých 20 – 30 % v povianočných akciách ukázať, že je to lacnejšie. Pritom výrobky zostanú na svojej pôvodnej cene, ktorá bola v septembri, októbri.“ Dodal, že ide o nesprávne kroky, ktoré by sa diať nemali, no ide o súčasť marketingu obchodníkov, ktorým sa tento krok osvedčil. „Je to taká vzťahová hra medzi ponukou a dopytom,“ tvrdí analytik.

Anketa Stretli ste sa s podobným prípadom aj vy? Áno, viackrát 100% Áno, raz 0% Nie, nikdy 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

K prípadu sme oslovili aj samotný internetový obchod. „Alza dlhodobo presadzuje skutočné zľavy a ich férovú komunikáciu zákazníkov, preto nám podobné príspevky mrzia,“ uviedla hovorkyňa Alzy Daniela Chovancová. V tomto konkrétnom prípade podľa nej ide totiž o dve spolu nesúvisiace situácie. „Prvý screenshot je s cenou zo zľavovej akcie Vianočné trháky, ktorá bola platná v termíne 2. – 16. 12., a následne sa tovar predával za bežnú predajnú cenu. Druhý screenshot je rozbalený tovar, ktorý nie je zaradený do vianočného výpredaja. Rozbalené produkty podliehajú inému vzorcu naceňovania a ich cena sa počíta z bežných predajných cien, preto sa môže stať, že je cena vyššia než pri zľavových akciách pred Vianocami,“ vysvetlila.

Obchodný analytik Ľubomír Drahovský má pre kupujúcich jednu dôležitú radu. „Nakupujúci nesmie podľahnúť svojej vnútornej emócii a musí nakupovať s rozumom. Ak mu cena vyhovuje a povie si, že za toľko a toľko eur mu ten tovar stojí, spraví mu radosť a bude mu užitočný, mal by ho kúpiť a potom už by nemal mať voči sebe ani okoliu výčitky,“ radí odborník.

Čo v takýchto prípadoch radí Slovenská obchodná inšpekcia? Čítajte na ďalšej strane »»»