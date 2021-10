Každý deň na Slovensku ochorejú na rakovinu krčka maternice 2 ženy, pričom každý tretí prípad končí tragicky. Vo väčšine prípadov je príčinou neskorá diagnostika. Lekári a špecialisti na túto chorobu sa zhodujú, že by nemusel zomierať nikto! Existujú dve účinné zbrane - pravidelné prehliadky u gynekológa a očkovanie.

Na Slovensku každoročne ochorie na rakovinu krčka maternice približne 600 žien, najčastejšie sa vyskytuje vo veku okolo 45 rokov. Mnohé prípady by nemuseli končiť smrťou, ak by ženy pravidelne chodili na preventívne prehliadky ku gynekológovi. Keďže pri väčšine abnormálnych zmien na krčku maternice žena spočiatku nepociťuje výrazné zdravotné ťažkosti, je včasné odhalenie rakoviny krčka maternice bez pravidelných preventívnych alebo skríningových prehliadok takmer nemožné.

Základom prevencie je bezbolestné vyšetrenie steru krčka maternice počas pravidelnej prehliadky u gynekológa. Zdravotné poisťovne od júla tohto roka opäť pozývajú na gynekologické vyšetrenie ženy vo veku od 23 do 64 rokov, ktoré v predchádzajúcich troch rokoch neabsolvovali cytologické vyšetrenie (PAPtest).

Skúsenosti z minulých rokov však hovoria, že účasť Sloveniek na skríningu je nízka. „Bohužiaľ, na preventívne cytologické vyšetrenie chodí pravidelne len niečo vyše 20 % žien, čo je veľmi málo. Do ambulancií gynekológov prichádzajú často po viacerých rokoch, často už s prejavmi rozvinutého ochorenia. Chceme podporiť úsilie MZ SR, odborníkov a zdravotných poisťovní a upozorniť na dôležitosť pravidelných gynekologických prehliadok,“ hovorí prezidentka aliancie NIE RAKOVINE Jana Pifflová Španková.

Ďalšou účinnou zbraňou proti rakovine krčka maternice je očkovanie, keďže až 99 % prípadov rakoviny krčka maternice spôsobuje vírus HPV (Human Papilomavirus, ľudský papilomavírus). S týmto typom infekcie sa stretne prakticky každá žena v pohlavne aktívnom veku, ale imunitný systém sa s tým vo väčšine prípadov vie vysporiadať sám.

Hlavná odborníčka MZ SR pre primárnu pediatriu tvrdí, že HPV vírusom sa mladí ľudia infikujú už v puberte. „Stáva sa to pri prvých sexuálnych skúsenostiach okolo 16-18 rokov, a vtedy ešte tínedžeri navštevujú pediatra. Celá prevencia je teda v našich rukách,“ hovorí MUDr. Prokopová.

Ideálne je očkovať deti proti HPV ešte pred začiatkom sexuálneho života, keď nemôžu byť infikované. Očkovanie je podľa nej ideálne u dievčat i chlapcov po dovŕšení 12 rokov. „Ich imunita je vtedy vynikajúca a na vytvorenie dôkladnej ochrany proti HPV stačia dve dávky vakcíny,“ vysvetľuje.

Po nákaze nebezpečným typom HPV nehrozí len rakovina krčka maternica, ale aj iné rakovinové ochorenia - napríklad ochorenia penisu, konečníka, či nosohltana. Aj preto je potrebné očkovať dievčatá i chlapcov. Od nákazy po vznik nádoru môže uplynúť 15 rokov a počet prípadov ochorení súvisiacich s HPV na Slovensku stúpa.

Kombináciou preventívnych prehliadok a očkovania by bolo možné rakovinu krčka maternice úplne odstrániť. „Je tragédiou, že 200 až 300 žien ročne zbytočne prichádza o život, hoci by sme ich mohli zachrániť. Dlho sme čakali na prvú účinnú vakcínu proti rakovine, a v súčasnosti ju máme. Vakcína proti vírusu HPV dokáže spoľahlivo zabrániť vzniku viacerých druhov onkologických ochorení, len ju treba využívať,“ hovorí prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., pediater imunológ alergiológ, primár Klinickej imunológie a alergiológie Univerzitnej nemocnice Martin a UK JLF.

Do osvetovej kampane NIE RAKOVINE sa v súčasnosti pridávajú aj gynekológovia a pediatri z celého Slovenska. „Vyzývame všetkých gynekológov a pediatrov, aby sa aj oni stali ambasádormi našej kampane. Oslovujeme lekárov prostredníctvom mailov, aby sa pridali sa so svojimi odbornými ambulanciami do našej MAPY POMOCI, ktorú práve vytvárame. Pacientky a rodičia detí si na našej webovej stránke ľahko na mape vyhľadajú vo svojom okolí ambulanciu, kde im pomôžu,“ vysvetľuje Pifflová Španková.

Spolupracujúce ambulancie pediatrov a gynekológov budú jednoducho rozoznateľné vďaka NÁLEPKE na dverách ambulancie s nápisom: V tejto ambulancii hovoríme spolu s Vami NIE RAKOVINE krčka maternice a rozmiestnením edukačných brožúr do čakární.