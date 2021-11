V poslednom období na nás lacné letenky vyskakujú z každej strany. S blížiacim sa nákupným sviatkom s názvom Black Friday prišli s extrémnymi zľavami aj letecké spoločnosti. Dnes nie je ničím výnimočným kúpiť letenky do Ríma či Berlína za 10 eur, pričom paradoxne cesta vlakom z Bratislavy do Košíc vás vyjde pri štandardnom lístku dvojnásobne viac. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že aerolinky nepostupujú ekonomicky, ale nie je to tak. Dopravca nezarába len na cene letenky, ale na všetkom, čo dokáže speňažiť.

Pred 60 rokmi bolo komerčné lietanie luxusom pre bohatých. V tom čase by ste za let z New Yorku do Londýna zaplatili približne 2600 dolárov. V súčasnosti stojí rovnaký let len desatinu. „Celý proces zlacňovania leteniek spustila deregulácia, ktorá sa začala v roku 1978 pod menom Airline Deregulation Act. Dovtedy boli aerolínie v USA regulované a trasy mali fixne stanovené ceny leteniek. Vďaka deregulácii narástla konkurencia v tomto biznise, čo viedlo k poklesu cien,“ vysvetlil Martin Lindák, ktorý na internete vysvetľuje ekonomické témy ľudskou rečou.

Podobný avšak pomalší proces deregulácie začal v Európe v deväťdesiatych rokoch minulého storočia. Výsledky boli rovnaké – lietanie sa stalo dostupnejším. Konkurencii a znižovaniu cien prospel aj rozvoj internetu a webov, vďaka ktorým si ľudia vedeli ľahšie vyhľadávať najvýhodnejšie ponuky. Cena samotnej letenky neodráža zisk dopravcu. Preto mnohí prevádzkujú aj také lety, ktoré samé o sebe ziskové nie sú. Je však na šikovnosti dopravcu, ako peniaze z cestujúcich vytiahne.

Anketa Leteli ste už niekam za 10 eur? Áno, viackrát 0% Áno, raz 0% Zatiaľ nie 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

30% - poplatky za pasažierov (každé letisko ho má nastavený v inej výške, napr. letisko v Bratislave ho má stanovený vo výške 16,27 eur za pasažiera, viedenské letisko až 35 eur za osobu)

25% - palivo

18% - náklady na posádku a údržbu

9% - poplatok za pozemné služby

7% - poplatky za riadenie leteckej prevádzky

4% - poplatky za pristátie

3% - približovacie poplatky (poplatok za približovanie k letisku, Európsky štandard je od 200 do 300 eur napr. bratislavské leticko ho má stanovený vo výške 490 eur za každé lietadlo)

3% - občerstvenie

1% - diéty pre zamestnancov

Na čom všetkom nízkonákladové aerolínie ŠETRIA a na čom ZARÁBAJÚ? Čítajte na ďalšej strane »»»