O 15-ročnom nepodmienečnom treste odňatia slobody pre Dušana Dědečka rozhodol Okresný súd Bratislava I tento štvrtok. Dědeček v stave ťažkej opitosti rýchlosťou 143 kilometrov za hodinu vrazil do študentov, ktorí stáli na zastávke Zochova. V čase nárazu do prvej osoby sa rútil rýchlosťou 107 kilometrov za hodinu. Nehodu neprežilo celkovo 5 študentov, ktorí mali celý život ešte pred sebou. Preto nečudo, že 15 rokov za mrežami nepodmienečne sa nepozdáva rodinám obetí. „Pätnásť rokov je veľmi málo," komentoval to splnomocnenec jednej z rodín obetí Patrik Benčík. Trest skôr podľa neho zodpovedá tomu, akoby išlo o konanie o dohode o vine a treste.

Rozhodnutie senátu o treste zatiaľ nie je právoplatné. Dědeček na hlavnom pojednávaní priznal vinu, preto sa nemohol odvolať. Sudca bol zhovievavý aj pri umiestnení Dědečka do cely. Trest si má odpykať v ústave na výkon trestu iba s minimálnym stupňom stráženia. Bývalý športový funkcionár si dokonca bude môcť ešte sadnúť za volant po uplynutí desaťročného zákazu šoférovania motorových vozidiel a trojročného ochranného dohľadu.

„Preňho nie je žiadny adekvátny trest. Veď on nemá žiadnu ľútosť. Akú ľútosť on mal? To všetko boli len myšlienky obhajcov. To sa nedá odpustiť. Keby vám niekoho zabil, bude sa s tým dať žiť? Nebude," komentoval to otec Natálie († 19), ktorá je jednou z Dědečkových obetí. „Aj keby dostal doživotie, tak by to nebol primeraný trest. Ja chodím s manželkou na hrob mojej dcéry a on sa bude stretávať s rodinou."

Do prípadu sa najnovšie vložil aj generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý vydal krajskému prokurátorovi pokyn, aby proti rozsudku podal odvolanie v neprospech obžalovaného pre nesprávnosť výroku o treste. „Uložený trest považujem za neprimerane nízky, dôsledne nezohľadňujúci spôsob spáchania činu, jeho následky a osobu páchateľa. V neposlednom rade nezabezpečuje ani generálnu prevenciu, výchovný vplyv, teda odradenie iných od páchania obdobných trestných činov,“ vyjadril sa Žilinka.

Mnohí pritom poukazujú na prípad spred mesiaca, keď dostal rovnako 15-ročné väzenie „mastičkár“ z obce Dolné Zelenice za drogy. Josef Šipoš pestoval marihuanu 20 rokov. Tvrdí, že za účelom vyrábania mastí, ktoré mali pomôcť onkologickým pacientom. Súd ho nešetril. „Okresný súd Trnava uznal obžalovaného za vinného z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi a uložil mu trest odňatia slobody vo výmere 15 rokov so zaradením do ústavu na výkon trestu odňatia slobody so stredným stupňom stráženia. Zároveň obžalovanému uložil trest prepadnutia majetku, ktorého vlastníkom sa stáva štát," povedala hovorkyňa súdu Jana Kondákorová.

