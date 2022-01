V týchto dňoch Slováci dostávajú výpis zo svojho druhého dôchodkového piliera. Sporí si v ňom približne 1,7 milióna ľudí a ak patríte medzi nich, mali by ste spozornieť. Drvivá väčšina totiž ani netuší, že prichádza o desaťtisíce eur. Hlavnou príčinou je to, že väčšina ľudí si sporí v nevýhodných dlhopisových fondoch, lebo ich tam štát prehodil ešte v roku 2013 za druhej Ficovej vlády. Druhý pilier tak na Slovensku zarába najmenej v Európskej únii. Na penzii však horko zaplačete. Ak nenapravíte túto chybu, mesačne môžete mať na dôchodku aj o dvesto eur menej. Odborníci radia, čo musíte spraviť!

Druhý pilier na Slovensku zarába najmenej spomedzi krajín Európskej únie a tak budú vyzerať aj naše dôchodky. Ukazuje to analýza ekonómov organizácie Better Finance v Bruseli. Naši odborníci sa zhodujú, že hlavnou príčinou je zlé umiestnenie úspor.

„Najväčšia škoda v 2. pilieri je, že tri štvrtiny ľudí stále zostávajú v nízko výnosných dlhopisových fondoch. Na začiatku, keď sme všetci boli preklopení do garantovaných fondov, bolo to prezentované, že sa zabraňuje stratám, čo je z dlhodobého horizontu irelevantné,“ hovorí bývalý riaditeľ odboru výskumu v Slovenskej národnej banke Martin Šuster.

„V týchto fondoch si, žiaľ, sporí aj množstvo Slovákov, ktorí si nevšimli, že vláda v roku 2013 prehodila všetky úspory sporiteľov do garantovaných fondov. Preto je dôležité, aby ľudia svoj výpis z druhého piliera neprehliadli a skontrolovali, v akých fondoch svoje úspory na dôchodok zhodnocujú,“ vysvetľuje investičný analytik FinGO.sk František Burda.

Ako sporiť v 2. pilieri Ak do druhého piliera vstúpi 25-ročný človek, ktorý zarába 1200 eur v hrubom bude zhodnocovať svoje dôchodkové úspory iba v garantovaných fondoch, na dôchodku môže mať v druhom pilieri nasporených 56-tisíc eur. Keby si celý čas sporil v negarantovaných fondoch, výsledná suma môže byť 280-tisíc eur, čo je 5-krát viac.

Expert na dôchodky Ján Šebo porovnáva náš druhý pilier s tým, ktorý zarába najlepšie. „Najvýkonnejší systém je dlhodobo vo Švédsku. Majú to nastavené tak, že investujú širokospektrálne do celej ekonomiky a neberú ohľad, či chcete nejaké krátkodobé riziko alebo nie, jednoducho podľa veku máte takto rozmiestnené úspory. To sa premieta do toho, že áno, lieta to tým ľuďom hore-dole v čase, ale na druhej strane majú aj veľmi vysokú výkonnosť a potom aj lepšie dôchodky,“ vysvetľuje Šebo. Rizikové fondy vedia rýchlo zarobiť aj stratiť a vaše úspory môžu skákať aj o 10 percent ročne, no z dlhodobého hľadiska vám prinesú oveľa lepšiu penziu.

Naopak, u nás má drvivá väčšina občanov peniaze v nízko rizikových fondoch. „Ide o takzvané dlhopisové fondy, tie majú veľmi nízku výkonnosť z dlhodobého hľadiska, a tak môžete očakávať aj výrazne nižší dôchodok. Keď ľudia ostanú v dlhopisoch, ročne im to síce bude lietať len o 2-3 percentá, ale tento nebezpečný produkt spôsobí, že budú mať nízky dôchodok,“ hovorí Šebo.

