Hoci pilotná fáza testovania sa začne v troch okresoch na Orave a v Bardejove už tento víkend, vláda ešte stále nerozhodla, či bude testovanie povinné alebo dobrovoľné. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) avizoval, že účasť bude dobrovoľná s tým, že ten, kto na testy nepríde, bude musieť ostať v 10-dňovej karanténe, prípadne sa vystaví hrozbe pokuty do 1659 eur.

Právnik vysvetľuje, že plošné testovanie je v poriadku, ak je na dobrovoľnej báze. „Nedávne legislatívne zmeny dali hlavnému hygienikovi i ministerstvu zdravotníctva možnosti prijať opatrenia, aké uznajú za potrebné na ochranu zdravia. Ak má testovanie ochrániť zdravie obyvateľstva, právny rámec na takéto testovanie existuje,“ povedal Martin Kluch, partner advokátskej kancelárie HKV.

Problém však môže nastať v tom, že štát chce účasť vynucovať pod hrozbou nútenej karantény. Tým sa z dobrovoľného testovania stáva vlastne povinné. „Ak by bolo plošné testovanie nariadené ako povinné, pričom by bolo vynucované karanténou, je otázne, či by takéto opatrenie bolo ústavne súladné,“ dodal Kluch.

Za neúčasť na testovaní štát síce môže ľudí pokutovať, no problém môže byť s posielaním do karantény. Na takéto opatrenie by podľa právnika bola potrebná zmena zákona. „Je možné uvažovať o finančnej pokute, ktorú zákon pozná už teraz. Na iné výhody či nevýhody pre občanov je, samozrejme, potrebné prijať novú právnu úpravu,“ domnieva sa Kluch.

Čítajte ďalej: Bude za účasť odmena? >>