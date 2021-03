1. Kedy začnú platiť nové pravidlá?

Od stredy 3. marca začne platiť nočný zákaz vychádzania v čase od 20.00 do 01.00 hodiny po polnoci. Všetky činnosti, ktoré povoľujú výnimky, by ste teda mali stihnúť do ôsmej večer. Od 8. marca sa tiež zavedie povinné nosenie respirátorov v obchodoch či MHD, od 15. marca aj vo všetkých vnútorných prevádzkach. Výnimku budú mať deti, ktoré musia navštevujú škôlky alebo 1. stupeň základných škôl.

2. Čo znamená sprísnený zákaz vychádzania?

Nakupovať v potravinách, navštíviť výdajné miesto e-shopu, záhradníctvo, banku či poštu môžete len v čase do 20.00. Podobne aj pohreby, krsty, sobáše a všetky ďalšie výnimky by mali platiť len do ôsmej večer. Do tejto hodiny môžu ísť na vychádzku seniori nad 65 rokov či rodičia s deťmi do šesť rokov. V oboch prípadoch sa môžete vzdialiť maximálne do kilometra od bydliska. Cestu za dieťaťom v striedavej starostlivosti by ste taktiež mali stihnúť v čase od 5.00 do 20.00.

3. Kam môžem ísť aj po 20.00 hodine?

Po ôsmej hodine večer môžete opustiť domov, len ak musíte ísť do práce alebo sa z nej vraciate. Povolená bude aj nevyhnutná navšteva lekárne či lekára. Výnimku bude mať aj starostlivosť o príbuzného, ktorý je na to odkázaný. Mačku či psa môžete vyvenčiť do vzdialenosti tisíc metrov od bydliska alebo sa postarať o hospodárske zvieratá. Rovnako sa po 20.00 hodine môžete vrátiť domov, ak ste si boli zabehať alebo sa prejsť.

4. Musím sa naďalej testovať?

Stále sa budete musieť preukazovať negatívnym testom na koronavírus. Výnimku budú mať osoby, ktoré v posledných troch mesiacoch prekonali covid-19, očkovaní druhou dávkou vakcíny, od ktorej prešlo aspoň 14 dní a ľudia, ktorí sú zo zdravotných dôvodov od testu oslobodení. V čiernych a bordových okresoch je nutné preukázať sa pri ceste do práce či v banke testom nie starším ako 7 dní. V červených okresoch sa ľudia musia pravidelne testovať každých 14 dní a v ružových každých 21 dní. Uznávajú sa PCR aj antigénne testy.

5. Budem sa môcť otestovať aj sám?

Podľa návrhu odborníkov by sa malo spustiť samotestovanie zamestnancov aj žiakov škôl a to dvakrát do týždňa. Samotesty by mali bezplatne posielať aj do domácností. Pozitívne výsledky by mali následne overovať PCR testom.

