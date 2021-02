Chceme očkovať, no už nemáme čím. Minimálne dvaja z troch výrobcov, ktorí dodávajú vakcíny na Slovensko, ohlásili meškanie. Do našich nemocníc tak nedorazia stovky tisíc ampuliek. Slovensko tak na týždeň pozastaví očkovanie prvou dávkou. Pritom práve vakcinácia nám už prináša prvé výsledky. Nemocnice hlásia klesajúce počty starších ľudí, ktorí boli zaočkovaní ako prví.

Takmer 400-tisíc Slovákov už dostalo prvú dávku vakcíny a vyše 100-tisíc je preočkovaných už aj druhou dávkou. Ako prví boli zaočkovaní zdravotníci a najstarší ľudia a podľa ministra zdravotníctva sa to už prejavuje na číslach hospitalizovaných pacientov. „Vidíme pozitívny efekt očkovania. Máme zaočkovaných desiatky tisíc ľudí nad 75 rokov a vakcínu dostala už aj vyše tretina ľudí v domovoch sociálnych služieb. Preto nám klesá podiel pacientov vo vekovej štruktúre 81 až 90 rokov. Mierne klesla aj veková skupina od 71 do 80 rokov, pričom skupiny, ktoré ešte neboli zaočkované, stúpajú,“ priblížil Marek Krajčí (OĽaNO).

Zaočkovať by sme vedeli aj ďalšie skupiny, no problém je, že nemáme čím. „Dokázali by sme zaočkovať desiatky tisíc ľudí viac. Máme otvorených už 77 vakcinačných centier, žiaľ, narážame na nedostatok vakcín,“ dodal minister. Pre nedostatok vakcín sme dokonca museli na jeden týždeň pozastaviť očkovanie prvou dávkou. Nemocnice majú podávať len druhú dávku ľuďom, ktorí sú už očkovaní prvou.

V súčasnosti sa u nás očkuje tromi registrovanými vakcínami – od spoločností Pfizer, Moderna a AstraZeneca. Podľa dát, ktoré nám poslalo ministerstvo zdravotníctva, sme od nich mali dostať do konca marca spolu 810-tisíc ampuliek, no z vyjadrení ministra Krajčího vyplýva, že ich príde najviac 430-tisíc.

Najväčšie výpadky hlási britsko-švédska spoločnosť AstraZeneca. Tá nám pôvodne sľúbila do konca marca takmer 400-tisíc vakcín, no nakoniec ich pošle len necelých 100-tisíc. Spoločnosť už potvrdila, že v najbližších troch mesiacoch dodá do EÚ menej ako polovicu sľúbených dávok.

vakciny Pfizer

Sľúbené: 313 560

Príde: 313 560 AstraZeneca

Sľúbené: 398 793

Príde: 91 000 Moderna

Sľúbené: 98 400

Príde: 22 800 Sputnik V

Sľúbené: 2 000 000 (do júna)

Príde: ???

Pre meškanie sa AstraZeneca dokonca už dostala do sporu s Európskou komisiou. Spoločnosť tvrdila, že dôvodom výpadku sú nutné úpravy vakcíny s ohľadom na mutácie koronavírusu, no napriek meškaniu dodávok do EÚ firma naďalej dodávala do Británie.

Výpadky avizovala aj Moderna. Zo sľúbených 100-tisíc doručí na Slovensko iba 22-tisíc, ktoré navyše musíme použiť na zaočkovanie tých, ktorí už dostali prvú dávku. „Čo sa týka Pfizeru, tam sú dodávky najvyrovnanejšie. Prichádza nám približne 51 800 vakcín každý týždeň,“ informoval Krajčí.

