Aj vy ste odmalička snívali, že navštívite safari, budete objavovať bájne pyramídy, či strávite noc na púšti? Aj vás to neustále lákalo „poza múry“ hotelového rezortu, kde by ste sa ponorili do miestnej kultúry, porozprávali sa s domácimi a videli miesta, na ktoré sa bežný turista len tak ľahko nedostane? Tak načo ešte čakáte! Spoznať svet a splniť si svoj sen môžete jednoducho s cestovnou kanceláriou CK SATUR. Vybrať si môžete až z 55 destinácií z celého sveta!

Počasie je ako na hojdačke, a aj keď sa už vonku oteplilo, na kúpanie to ešte stále nie je. Azda aj preto sa medzi Slovákmi stáva čoraz väčším trendom cestovanie do teplých krajín práve v zimných mesiacoch. Dovolenky v exotike však už dávno nie sú iba o vylihovaní na pláži v all inclusive stredisku. Spoznať miestnu kultúru, ochutnať mieste špeciality a spoznať miesta, na ktoré sa dostanete iba raz za život, chce čoraz viac dovolenkárov. Predsa len, nie nadarmo sa hovorí, že investícia do zážitkov je tá najlepšia.

V ponuke CK SATUR si môžete vybrať z 55 destinácií, pričom tými najkrajšími miestami sveta vás prevedú skúsení sprievodcovia. Chcete spoznať africký raj, plaviť sa po najdlhšej rieke sveta, kúpať sa v Mŕtvom mori alebo vidieť na vlastné oči jeden zo siedmich divov sveta?

Zanzibar - poznávanie afrického raja

Boli ste už niekedy v Afrike? Ak nie, určite nie je na čo čakať. Táto krajina vás totiž ohúri na prvý pohľad. Africký ostrov s nádychom arabskej atmosféry má stovky príbehov, ktoré znejú v rytme Freddieho Mercuryho, speváka, čo sa v tejto krajine narodil, a jeho stopa je tu nezmazateľná. Putujte rušnými ulicami, objavujte tajomstvá prírodného parku Jozani s mahagónovým lesom a endemickou guarézou červenou. Spoznáte i malý ostrov Prison Island s pochmúrnou históriou, ktorá je už našťastie dávno preč. Teraz predstavuje domov pre nádherné veľké korytnačky. Spoznať Zanzibar a Tanzániu môžete naplno aj so skúsenými sprievodcami CK SATUR, ktorí vám vedia ukázať aj miesta, na ktoré sa bežní turisti nedostanú, a takto si užiť váš vysnívaný výlet bez starostí. Výlety sú organizované v malých skupinkách, takže sprievodcovia sa vám budú dostatočne venovať a zodpovedia všetky vaše otázky.

Zanzibar, to sú nekonečné pláže s bielym pieskom. Zdroj: Nico Smit

Kuba - ostrov slobody

Predstavte si, že sedíte v bare na nádhernej bielej piesočnatej pláži, čašník vám práve pripravuje kokteil z rumu, do ruky vám podáva ručne ušúľanú kvalitnú cigaru a z parketu počuť horúce rytmy rumby a salsy. Aj vy ste pri tejto predstave dostali chuť všetko nechať tak a teleportovať sa priamo na Kubu? Tak nie je na čo čakať. Tento najväčší karibský ostrov ponúka stovky pláží s bielym a jemným pieskom a s ubytovaním v 5* hoteloch. Dovolenku na Kube môžete stráviť leňošením, ale aj spoznávaním. Ulice Havany sú plné krásnych žien, kabaretu, starých áut a domácich obyvateľov, ktorí sú priateľskí a veľmi radi sa s vami o všeličom porozprávajú. Počas 12 dní s CK SATUR preskúmate každý kúsok ostrova, od najlepších tabakových plantáží na svete, až po romantické koloniálne mestečko Trinidad, ktoré patrí od roku 1988 do zoznamu UNESCO a je známe svojimi pestrofarebnými uličkami. Tí odvážnejší sa môžu prihlásiť aj na hodiny salsy, šnorchlovanie alebo potápanie.

Mestečko Trinidad je známe svojimi pestrofarebnými uličkami. Zdroj: CK SATUR

Egypt - plavba po Níle

Hitom tohto roka je plavba po rieke Níl v Egypte. Cestovať sem môžete už od apríla. Počas poznávacieho zájazdu sa budete plaviť na lodi po najdlhšej rieke sveta, odkiaľ uvidíte, ako si Níl ladne tancuje na svojej púti, ako sa úchvatne striebristo leskne pri západe slnka, ako dáva úrodu v podobe vlahy, kde vyrastajú figovníky, akácie, datle, cukrová trstina, banány, mangá, arašidy, a kde si celkom v pokoji žijú jeho obyvatelia. Ubytovaní budete ako faraón v luxusnej 5* lodi s plnou penziou ako aj v hoteli so službami all inclusive.

Tá najdôležitejšia križovatka kultúry, umenia a úžasných stavieb v južnom Egypte stojí tisíce rokov práve v dnešnom Luxore, nazývanom kedysi Veset. Práve tu vás ohromia veľký chrámový komplex v Karnaku a chrám v Luxore, ktoré ležia na východnom brehu a spája ich tri kilometre dlhá aleja lemovaná sfingami, ktorých kamenné pohľady už zažili asi všeličo.

Plavba po Níle. Zdroj: Erwin Wodicka

Vietnam - s pobytom pri mori vo Phu Quoc

Už samotný názov sľubuje veľa exotického a to poznávanie Vietnamu aj je. Táto krajina juhovýchodnej Ázie ohromuje svojou kultúrou, stavbami, gastronómiou od výmyslu sveta, pobrežím dlhým viac ako 3 200 km či ruchom miest, ako je Ho Či Minovo mesto, známe ako Saigon. Tu si ruky podáva Východ a Západ. Palác zjednotenia, katedrála Notre Dame, Eiffelova pošta, rušný trh Ben Thanh či 120 km dlhý labyrint tunelov Cu Či sú autentickým zážitkom. Úsmevy na privítanie, bohatstvo neznámeho, prírodné zaujímavosti, kde si príroda dala záležať, raz more a raz bujný kopcovitý terén vás budú sprevádzať celou krajinou.

Plávajúce trhy Damnoen Saduak v Thajsku. Zdroj: Pawe Dobrowolny

Mexiko - pozostatky starých civilizácii

Mexiko, to je krajina bielych pláží a histórie starých civilizácií, ktorých pozostatky sú roztrúsené po celej krajine. Ich pôvodná kultúra je plná zvláštností a tajov, do ktorých môžete nahliadnuť cez pyramídy, observatóriá, mayské paláce, mystické miesta, kde sa vykonávali rôzne rituály a ihriská, na ktorých sa hrávali obľúbenú loptovú hru. Pri poznávaní Mexika navštívite slávne archeologické lokality ako Chichen Itzá, koloniálne mesto Merida či fabriku na výrobu tequily. Oddýchnuť si od horúceho slnka a schladiť sa môžete kúpaním v cenotách, čo sú tajomné podzemné jaskyne s prúdiacou riečnou vodou.

Po celý čas budete ubytovaní v luxusných hoteloch s all inclusive, a čo je najlepšie, s dostatočným prísunom tradičného mexického nápoja, chutnej tequily!

Archeologické nálezisko v Mexiku Chichen Itzá. Zdroj: CK SATUR

Maroko - križovatka farieb a vôní

Odletíte z Viedne a za približne tri hodiny sa ocitnete v najznámejšom kráľovskom meste, v Marakéši, ktoré je nazývané aj „Perlou juhu“. Práve tu sa v centre mesta nachádza známe námestie mŕtvych Jamma-el-Fna ponúkajúce nezabudnuteľné každodenné divadlo, ktoré mení sny o arabskom Oriente na skutočnosť. Toto staroveké mesto založené v 11. storočí, ktoré nazývajú Červená Perla, je dodnes fascinujúce farebnosťou námestí, uličiek a domov, ako aj islamskými pamiatkami, arabskou architektúrou. Okrem spoznávania miestnej kultúry okúsite aj rozmanitú prírodu. Do mesta Erfoud vedie cesta cez masívne hory stredného Atlasu s nádhernými scenériami k jazeru Dait Aoua či údolím rieky Ziz, ktorá vyzerá ako obrovský zelený had datľových paliem v inak úplne vyprahnutej krajine. Ak patríte medzi adrenalínových nadšencov, nevynechajte výlet do púšte Erch Chebbi a na známe pieskové duny Merzouga.

Maroko - križovatka farieb a vôní. Zdroj: CK SATUR

Stavte na istotu. Tými najkrajšími miestami sveta vás prevedú skúsení sprievodcovia z CK SATUR vo viac ako 55 destináciách. Garantujeme vám ubytovanie v kvalitných hoteloch a pohodlie v malých skupinách.