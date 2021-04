Už od zajtra sa na Slovensku uvoľňujú ďalšie opatrenia. Vláda posunula hodinu, odkedy platí nočný zákaz vychádzania, z 20.00 na 21.00 h. Znamená to, že ľudia si budú môcť napríklad nakúpiť aj po ôsmej večer. Na zmenu expresne zareagovali aj obchodníci.

Od štvrtka 29. apríla bude na Slovensku platiť nočný zákaz vychádzania po 21.00 h. Obchody tak môžu predĺžiť svoje otváracie hodiny, keďže doteraz mohli predávať len do ôsmej večer. Viaceré z nich tak urobia hneď od štvrtka. Predĺženie otváracích hodín potvrdili reťazce Tesco, Lidl, Kaufland aj Billa. „Vítame rozhodnutie vlády o posune zákazu vychádzania, čo nám umožní opätovne predĺžiť otváracie hodiny v našich supermarketoch,“ reagovala hovorkyňa spoločnosti Billa Kvetoslava Kirchnerová.

V platnosti zostávajú vyhradené nákupné hodiny pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých. Týka sa to potravín a drogérií v pracovných dňoch od 9.00 h do 11.00 h.

V čase nočného zákazu vychádzania po 21.00 h môžete ísť už len do nemocnice alebo k lekárovi. Výnimka je aj na cestu s cieľom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného. Povoľuje sa tiež prechádzka so psom či s mačkou do vzdialenosti 1 kilometra od bydliska. Na tieto účely nepotrebujete ani negatívny test.

Naopak, po 21. hodine si už nemôžete ísť napríklad zabehať ani poprechádzať sa v meste či v prírode, a to ani s negatívnym testom.

