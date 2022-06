Predstavte si, že plávate v mori a v tom cítite, že okolo vás niečo preplávalo bez toho, aby ste si to všimli. Potom na nohe alebo na boku pocítite bodnutie a hneď na to veľké pálenie – správne, bola to medúza!

Na zvýšený výskyt týchto morských tvorov upozorňuje aj slovenské veľvyslanectvo v Grécku. Ide o druh Pelagia noctiluca, čo je latinský názov pre fialovú medúzu. „Fialová medúza je v období dospievania oranžovohnedá a v dospelosti získava nápadnú fialovú alebo ružovú farbu. Je pomerne malá, s priemerom zvona od 3 do 12 cm, má však dlhé chápadlá, čo znamená, že môže bodnúť až zo vzdialenosti 2 metrov,” upozorňuje veľvyslanectvo na svojej facebookovej stránke. Fialové medúzy majú vo svojich dlhých chápadlách veľmi bolestivé žihadlo.

“Mňa popŕhlila na zápästí, ledva som doplávala na breh, bolelo to a potom to dosť opuchlo. Keď som šla opätovne do vody, tak som nemohla plávať,” povedala Dominika, ktorá na dovolenku v Grécku tak skoro nezabudne.

Slováci, ktorí sa toto leto rozhodnú vycestovať za teplom do Grécka, by mali byť opatrní najmä na Zakyntose, Paxose, Antipaxose, Kefalonii, v zálive Amvrakikos a na Korfu. „Preto sa dá očakávať, že v nasledujúcich dňoch a týždňoch sa problém začne stupňovať aj na týchto miestach,” varuje veľvyslanectvo.

Čo robiť, keď vás takáto medúza popŕhli? Článok pokračuje na druhej strane >>>