O stiahnutí šiestich mäsových výrobkov z predaja informovala spoločnosť Lidl na svojej webovej stránke. „Zákazníci by preto mali venovať pozornosť tomuto oznamu a uvedené produkty nekonzumovať. V prípade, že ste si spomenuté produkty kúpili a skladujete ich v mrazničke, môžete ich priniesť späť do predajne, pričom vám budú vrátené peniaze, a to aj bez nutnosti predloženia pokladničného bloku," informovala spoločnosť zákazníkov.

Dodávateľom všetkých sťahovaných výrobkov má byť poľská spoločnosť INDROL SPÓŁKA Z O.O. SP. K., ktorá sa zákazníkom ospravedlňuje za vzniknuté nepríjemnosti.

Spoločnosť sťahuje z predaja tieto druhy mäsa:

Morčací prsný rezeň „Mäsiarova čerstvá porcia“, dátum spotreby 3. 4. 2023, šarža 23080001

Morčacie prsné rezne, plátky „Mäsiarova čerstvá porcia“, dátum spotreby 31. 3. 2023, šarža 23080001

Mleté morčacie mäso z pŕs Fit Life „Mäsiarova čerstvá porcia“, 400 g, dátum spotreby 29. 3. 2023, šarža 23025053 a 23025083

Mleté morčacie mäso „Mäsiarova čerstvá porcia“, 500 g, dátum spotreby 29. 3. 2023, šarža 23024667

Morčacie stehno dolné „Mäsiarova čerstvá porcia“, dátum spotreby 30. 3. 2023, šarža 23080001

Morčacia polievková zmes „Mäsiarova čerstvá porcia“, dátum spotreby 29. 3. 2023, šarža 23024665

„Výrobky sťahujeme z dôvodu preventívnej ochrany spotrebiteľa, konkrétne z možného rizika prítomnosti salmonely," informovali.