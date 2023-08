Chcete zmeniť vyhlásenie k rodičovskému dôchodku alebo nahlásiť výšku dôchodku zo zahraničia kvôli trinástemu dôchodku? Radi by ste využili Generálny pardon? Čas máte už len do štvrtka 31. augusta.

Dôležitým termínom pre podanie vyhlásení pre rodičovský dôchodok je 31. august. Ide o presmerovanie alebo odopretie rodičovského dôchodku zo strany detí pre tých rodičov, ktorí dosiahnu dôchodkový vek v priebehu roka 2024. Toto vyhlásenie môžu deti podať aj preventívne, ak napríklad nevedia, kedy ich biologický rodič dosiahne dôchodkový vek.



Rovnako tak treba do konca augusta stihnúť podať vyhlásenie, ak si dieťa neželá, aby jeho rodič už viac dostával rodičovský dôchodok, ktorý mal po prvý raz vyplatený v roku 2023. Jeho výplata sa tak, podľa zákona, zastaví najskôr od 1. januára 2028.

Ak dieťa rodičovi už odoprelo nárok na rodičovský dôchodok, následne zmenilo názor a želá si, aby Sociálna poisťovňa rodičovský dôchodok vyplácala, je možné požiadať o opätovné priznanie odopretého rodičovského dôchodku s využitím tlačiva „zrušenie/zmena vyhlásenia“. Ak to dieťa stihne do 31. augusta, rodič dostane túto dávku od 1. januára 2024.



Posledný augustový deň je tiež dôležitý pre presmerovanie či odopretie nároku v prípade invalidných výsluhových dôchodkov pre rok 2023 (s rozhodnutím do 31. decembra tohto roka).



"Podať, resp. zmeniť či zrušiť Vyhlásenie o nároku na rodičovský dôchodok je možné aj online, bez návštevy pobočky – a to priamo v Elektronickom účte poistenca (EUP). EUP majú zriadený všetci poistenci automaticky a jeho využívanie je bezplatné. Stačí si k nemu aktivovať prístup osobne v pobočke, alebo elektronicky cez slovensko.sk," uviedol hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

13. dôchodok – nahlásenie dôchodku zo zahraničia



Ak ste penzista a okrem slovenského dôchodku poberáte tiež penziu zo zahraničia, je potrebné oznámiť výšku aktuálneho dôchodku zo zahraničia za august 2023 do 31. augusta. Túto informáciu potrebuje Sociálna poisťovňa zo zákona na to, aby poberateľovi korektne vyrátala trinásty dôchodok, ktorý vyplatí v novembri. Na nahlásenie týchto údajov slúži nasledovný elektronický formulár: https://esluzby.socpoist.sk/crse/ozd/index.php?step=customer



Ak oberáte penziu len zo Slovenska, táto povinnosť sa vás netýka.

Generálny pardon 2023



Do konca augusta máte poslednú šancu využiť generálny pardon a doplatiť celé dlžné poistné, ktoré im vzniklo pred 1. júlom 2022. Ak tak urobíte, Sociálna poisťovňa vám odpustí vzniknuté penále.



"Možnosť využitia generálneho pardonu každý mesiac opakovane pripomíname dotknutým subjektom esemeskami a správami do elektronických schránok. Počas doterajšieho trvania Generálneho pardonu 2023 od začiatku februára zatiaľ oddlžila viac ako 680-tisíc subjektov," vraví Kontúr.



Sociálna poisťovňa ku generálnemu pardonu zároveň pripravila dvoch praktických pomocníkov – vyhľadávače. Jeden sa týka preverenia informácie o dlhu a cez ten druhý sa dotknuté subjekty dozvedia, ktorý konkrétny výkaz poistného im v Sociálnej poisťovni chýba. Vyhľadávače sú dostupné na stránke: www.generalnypardon.sk.