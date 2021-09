Zelené podľa COVID automatu zostanú od zajtra už len štyri okresy. V oranžovej farbe bude 44 okresov a v červenej farbe 27 okresov. K bordovému okresu Bardejov, kde platia prísnejšie pravidlá už od piatka, sa od pondelka pridajú ďalšie tri okresy - Krupina, Rožňava a Skalica.

Úrad verejného zdravotníctva na sprísnenie opatrení upozorňuje aj esemeskami, ktoré v posledných dňoch posiela ľuďom. Bordová farba znamená pre okresy už výrazné obmedzenia. Podľa COVID automatu sú už povinné rúška vonku. Opäť sa zavádzajú v obchodoch hodiny pre seniorov. Tieto opatrenia sa týkajú všetkých bez ohľadu na to, či ide o očkovaných, testovaných alebo tých, čo prekonali covid.

Reštaurácie môžu mať v bordových okresoch v režime OTP (očkovaní, testovaní, prekonali covid) už len okienkový výdaj. Dovnútra môžu púšťať už len zaočkovaných klientov a tých nesmie byť pri jednom stole viac ako štyri osoby. Svadby, kary či oslavy sú už len pre očkovaných, aj to s maximálnym počtom do 20 ľudí.

V bordových okresoch tiež platí nočný zákaz vychádzania od 21.00 h do 5.00 h nasledujúceho dňa. Výnimkou sú len presuny na nevyhnutné účely do práce či k lekárovi. Na obmedzenia pohybu je však ešte potrebné schváliť núdzový stav, ktorý vláda zatiaľ neschválila. „Vzhľadom k tomu, že zatiaľ ide len o štyri okresy, tak sa núdzový stav nebude vyhlasovať. Nevylučujem, že do budúcnosti to bude potrebné," vyhlásil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Obmedziť pohyb či spoločenský život bude môcť obec v bordovom okrese všeobecno-záväzným nariadením. „Regionálni hygienici z tých okresov spájať s primátormi alebo starostami obcí, kde je situácia najhoršia. Tá obec bude môcť obmedziť otváracie hodiny, pohyb ľudí, zakázať niektoré hromadné podujatia. Zatiaľ to budeme robiť cielene tam, kde je situácia najhoršia," dodal minister.

