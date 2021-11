Potvrdil to vicepremiér a minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS), ktorý zároveň uviedol, že liberáli sa zdržali hlasovania pri opatreniach obmedzujúcich zaočkovaných. Podľa predsedníčky Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo Jany Bittó Cigánikovej (SaS) to však v prípade sprísnenia pre zaočkovaných "nie je nič, s čím by sa nedalo žiť".

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant Oľano) už viackrát povedal, že nemocnice sú pred kolapsom a hrozí humanitárna kríza. Aj preto mal podľa portálu Postoj.sk už v utorok prísť na vládu s návrhom zaviesť trojtýždňový lockdown pre všetých, neskôr už len pre neočkovaných. Proti takémuto návrhu sa mali postaviť ministerka pre investície Veronika Remišová (Za ľudí) a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

Minister obrany Jaroslav Naď (Oľano) a minister financií Igor Matovič (Oľano) vo štvrtok pred zasadnutím vlády potrvdili, že strana SaS si pred schválením prísnejších opatrení vypýtala dvojdňový odklad. „My máme záujem, aby sa to dohodlo spoločne, nie je to o výhovorke, ale o tom, že jeden koaličný partner požiadal o viac času,“ priznal Naď. „Je to ako cez kopirák, čo sa dialo takto pred rokom,“ povedal Matovič. „Verím, že sa kolegovia poučia a príjmu sa zodpovedné rozhodnutia. Určite nemáme čas.“



