Slovenská pošta doručuje denne tisíce zásielok po celom Slovensku. Jej zamestnanci v pobočkách, ako aj v teréne, prichádzajú do kontaktu s miliónmi obyvateľov. Aby sa minimalizoval blízky kontakt medzi doručovateľmi a klientmi, pošta upravila doručovanie doporučených zásielok a balíkov. Aké zmeny nastanú?

V aktuálnej kritickej epidemickej situácii bola zmena doručovania nevyhnutná. „V dôsledku vyhláseného núdzového stavu v súlade s príkazom ministra dopravy a výstavby SR Slovenská pošta upravila doručovanie niektorých doporučených zásielok a balíkov s cieľom chrániť zdravie obyvateľov a zamestnancov pošty v prvej línii," povedala hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková a vysvetlila, ako bude fungovať doručovanie zásielok po novom.

Obyčajné listové zásielky

Doručovanie obyčajných listových zásielok pokračuje ako doposiaľ - doručovateľ ich vhodí do poštovej schránky. Ak je zásielka príliš veľká a nie je možné vhodiť ju do schránky, bude uložená v pobočke pošty a doručovateľ nechá v schránke oznámenie o uložení zásielky.

Doporučené zásielky bez doplnkových služieb

Doporučené zásielky bez doplnkových služieb doručuje Slovenská pošta vhadzovaním do domovej listovej schránky, pričom za deň doručenia sa považuje deň vhodenia takejto zásielky do schránky. Ak zásielku nemožno pre veľkosť vhodiť do poštovej schránky, bude uložená v pobočke pošty a doručovateľ nechá v schránke oznámenie o uložení zásielky.

Anketa Zvyknete ešte posielať vianočné pozdravy poštou? Áno, je to tradícia 43% Nie, pozdravy posielam cez internet alebo mobil 57% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Úradné zásielky a dobierky

Úradné zásielky, poistené listy, doporučené listy so službou „Dobierka“, „Doručenka/eDoručenka“, „Do vlastných rúk“, poštové poukazy na adresu a na výplatu doručovaných s peniazmi ako aj balíkové zásielky doručujú doručovatelia alebo kuriéri na otvorenom priestranstve (napr. pred bytovým domom, rodinným domom, sídlom organizácie), pričom doručovateľ privolá adresáta zvončekom. Pri preberaní zásielky treba dodržiavať hygienické opatrenia, tzn. adresát musí mať riadne nasadený respirátor, musí mať vlastné pero a treba dodržiavať stanovené odstupy. Ak adresát nie je zastihnutý, doručovateľ nechá v domovej listovej schránke oznámenie o uložení zásielky a zásielka bude uložená v pobočke pošty.

Ako si prevziať balík, ak ste v karanténe? Čítajte na ďalšej strane »»»