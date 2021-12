Rekordné zdražovanie takmer všetkého od základných potravín cez pohonné látky po energie donúti mnohé rodiny v budúcom roku k poriadnemu uťahovaniu opaskov. Zlou správou je, že so zdražovaním si domácnosti budú musieť v novom roku poradiť bez zvýšených príplatkov za prácu, so zmrazenými 13. dôchodkami a ani valorizácia penzií nebude taká štedrá ako po minulé roky. Na druhej strane poslanci a ministri si svoje kráľovské platy nezmrazili. Poskladáme sa im na ešte väčšie výplaty?

Tisíce Slovákov musia pracovať v neštandardných hodinách – v sobotu, nedeľu či v noci. Za svoju prácu dostávajú zaplatené o čosi navyše. Po minulé roky sa príplatky navyšovali podľa rastúcej minimálnej mzdy.

Hoci sa minimálna mzda od budúceho roka mierne zvýši zo súčasných 623 eur na 646 eur, príplatky ostanú zmrazené. „Príplatky za nočnú prácu a prácu v sobotu a nedeľu sú od 1. januára 2021 stanovené v Zákonníku práce pevnou sumou. Príplatky ostávajú v rovnakej výške, pretože sa sociálni partneri na rokovaniach tripartity počas tohto roka nedohodli na zmene ich výšky. O prípadných budúcich zmenách budú sociálni partneri rokovať v roku 2022, keď budú riešiť aj výšku minimálnej mzdy na rok 2023,“ potvrdila hovorkyňa ministerstva práce Eva Rovenská.

Zamestnanec tak dostane za nočnú prácu v roku 2022 rovnako ako v tomto roku zvýhodnenie v sume 1,43 eura za hodinu. Za prácu v sobotu je to 1,79 eura za hodinu a v nedeľu 3,58 eura za hodinu. Príplatok za sviatok sa nemení, je naviazaný na priemerný plat zamestnanca a za každú odrobenú hodinu predstavuje 100 percent priemernej hodinovej mzdy.

Zmrazené na sume 334,30 eura v novom roku ostanú aj minimálne dôchodky. Poberajú ich Slováci, ktorí odpracovali aspoň 30 rokov, no mesačne by museli vyžiť z nižšej sumy a ocitli by sa v hmotnej núdzi.

Ani valorizácia klasických dôchodkov nebude taká štedrá ako po minulé roky. Všetkým sa zvýšia penzie o dôchodcovskú infláciu 1,3 %. Štát doteraz penzistom, ktorým by vychádzalo príliš malé zvýšenie podľa percentuálneho prepočtu, garantoval aj minimálnu valorizačnú sumu, aby neboli znevýhodnení. Vlani to bolo 9,40 eura. Od roku 2022 však už seniori garantovanú pevnú sumu nedostanú. Doplatia na to ľudia s nižšími dôchodkami. Ak má niekto dôchodok 400 eur, jeho penzia stúpne len o 1,3 %, čo je 5,20 eura.

Zmrazené ostali aj trináste dôchodky, ktoré už štát penzistom vyplatil v novembri. Dôchodcovia dostali tak ako minulý rok od 50 eur do 300 eur, pričom najvyššie trináste dôchodky dostali ľudia s najnižšími penziami. Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) síce najnovšie presadil, že ľuďom starším ako 60 rokov sa vyplatí jednorazových 300 eur, resp. 200 eur, no len tým, ktorí sa dajú do konca tohto roka zaočkovať.

Doslova drobné štát prihodí ľuďom v hmotnej núdzi. Podľa sumy životného minima dostanú viac o 1,5 %. Dávka pre jednotlivca sa tak zvýši o 1 euro na 68,80 eura, pre jednotlivca s jedným až so štyrmi deťmi o 1,90 eura na 130,90 eura.

Podobne dopadli aj rodičia s malými deťmi. Tí, ktorí pred nástupom na rodičovskú dovolenku pracovali a mali nárok na materskú dávku, zvýšia „rodičák“ od januára budúceho roka zo súčasných 378,10 eura na 383,80 eura. Pre rodičov, ktorí pred narodením dieťaťa nepracovali, rodičovský príspevok stúpne z 275,90 eura na 280 eur.

Kým dávky rastú len tempom okolo jedného percenta, inflácia a teda zdražovanie už teraz prekročilo hranicu 5,1 % a ďalej stúpa. „Valorizácia dôchodkov, ale aj dávok v hmotnej núdzi a dávok pre rodiny len o 1,3 % v čase, keď rast cien a to najmä potravín a energií je najvyšší za dlhé roky, je slabá a vláda by mala konať. Riešením nie sú jednorazové príspevky a milodary, ale systémová zmena – navýšenie dávok a dôchodkov tak, aby zodpovedalo reálnemu rastu cien,“ komentuje to exminister práce a odborník na sociálne veci Jozef Mihál.

Zatiaľ čo výraznejšie zvyšovanie dávok a príplatkov pre ľudí je v nedohľadne, poslanci si budú aj v budúcom roku užívať kráľovské platy. Dokonca to vyzerá tak, že si ešte polepšia. Poslancovi Národnej rady (NR) SR patrí podľa zákona plat vo výške trojnásobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok. Podľa odhadov táto suma stúpne na úroveň okolo 1 180 eur.

