Okrem budúcoročného historického navýšenia penzií, ktoré stúpnu o 11,8 percenta, sa musia dôchodcovia pripraviť aj na viacero zmien, a to najmä v druhom pilieri. Aktuálne si tam sporí vyše 1,7 milióna ľudí a celková nasporená suma presahuje 11,6 miliardy eur. Ešte stále platí, že si vaše nasporené peniaze môžete vybrať naraz, no za určitých podmienok. Novela zákona, ktorú odhlasovalo 74 zo 76 prítomných poslancov, však už s touto možnosťou neráta.

Najzásadnejšie zmeny sa nedotknú iba sporenia, ale aj vyplácania dôchodkov. Novinka ministra práce Krajniaka hovorí, že ľudia už viac nebudú mať možnosť jednorazového výberu časti nasporených financií. „Prečo by to malo byť dané iba pre ľudí, ktorí majú nasporenú nejakú sumu budúceho dôchodku? Prečo by to malo byť iba pre ľudí v II. pilieri, prečo by to nemalo byť aj pre ľudí v I. pilieri?“ pýtal sa Krajniak. Minister tvrdil, že pre sporenie 1,7 milióna ľudí v II. pilieri majú súčasní dôchodcovia približne o 50 eur nižšie dôchodky. Novela zákona prinesie podľa ministra lepšie zhodnotenie úspor, ale aj nižšie poplatky správcovským spoločnostiam.

Dôchodkové úspory sa rozdelia na dve polovice

Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení podľa ministerstva uprednostňuje dlhodobé vyplácanie majetku sporiteľov v starobe. Prináša aj zavedenie predvolenej investičnej stratégie. Kumulatívne obe opatrenia môžu podľa rezortu práce zvýšiť nasporenú sumu sporiteľov po 40 rokoch sporenia minimálne o 64 %.

Sporným bodom novely od začiatku bolo, že výber jednorazových úspor sa mal zrušiť. Po novom sa dôchodkové úspory majú rozdeliť na dve polovice. Jednu polovicu bude vyplácať DSS-ka dôchodcovi najbližších 10 rokov rovnakými splátkami. Po uplynutí 10 rokov, keď sa vyplatí celá prvá polovica úspor, bude mať dôchodca možnosť zakúpiť si v životnej poisťovni doživotný dôchodok za druhú polovicu svojich úspor.

Štát vám časť úspor zdaní

Poslanec OĽaNO Peter Kremský po kritike pozmeňujúcim návrhom k novele vrátil možnosť jednorazovej výplaty, je v tom však háčik. Ak sa rozhodnete vybrať si nasporené peniaze naraz, štát vám časť úspor zdaní! A to nie malou čiastkou, ale vo výške 19 až 25 percent. Kremský tvrdí, že celú situáciu iba zachraňuje. Inak by možnosť vybrať si všetky peniaze zanikla úplne, keďže Krajniak ju chcel vo veľkej novele zákona zrušiť úplne.

