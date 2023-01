Po dlhom čase sa poslanci opäť budú zaoberať kontroverznou témou. Naposledy sa ňou parlament zaoberal na jeseň roku 2021. Teraz nezaradený poslanec Martin Čepček predložil do parlamentu takmer zabudnutý návrh na zatváranie obchodov v nedeľu.

Zakázaný predaj v nedeľu majú viaceré Európske krajiny, vrátane susedného Rakúska. My, Slováci, sme si toto „obmedzenie“ skúsili na vlastnej koži počas pandémie. Už vtedy sa ľudia rozdelili na dva tábory, jedným zatvorené obchody neprekážali, iným narobil problémy.

OĽaNO sa už vtedy netajilo tým, že by nechali zatvorené obchody v nedeľu už nastálo. Na protipól sa postavilo SaS a koaličný spor bol na svete. Teraz je politická situácia odlišná, vláda padla, neexistuje koalícia a opozícia. Aj preto môže hlasovanie o rovnakom návrhu dopadnú odlišne.

Argumenty pre a proti ostávajú rovnaké. Na jednej strane poslanci vyzdvihujú oddych s rodinou v prírode či doma, hlavne mimo nákupných centier, na druhej strane však stojí voľnosť nakúpiť si kedykoľvek chcem a silný argument – možnosť privyrobiť si na príplatkoch za prácu cez víkend.

Možnosť práce v nedeľu využívajú najmä študenti, ktorí sú cez týždeň v škole, no počas voľných víkendov by si radi privyrobili na živobytie. „Nemám problém v nedeľu pracovať. Prečo by nie, pôjdem robiť aj v nedeľu,“ povedala Viktória (22) z Bratislavy, ktorá pracuje v potravinách. Iným by to však neprekážalo. „V nedeľu máme také malé tržby, že sa mi veľmi neoplatí mať otvorené, ale keďže sme v obchodnom centre, tak sme bývali v nedeľu otvorení. Biť sa za nedeľný predaj nebudem, ale prispôsobím sa,“ povedala Emília (51) ktorá robí v obchode s dámskou, pánskou módou. ČO SI O ZATVORENÍ OBCHODOV V NEDEĽU MYSLIA SLOVÁCI SI POZRITE V GALÉRII

Anketa Privítali by ste zatvorené obchody v nedeľu? Áno 65% Nie 35% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

