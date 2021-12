Pošta najprv posiela poštové poukážky najstarším seniorom, ktorí už absolvovali všetky tri očkovania. „Slovenskej pošte sme doteraz poslali 493 tisíc adries, z toho prvých 20 tisíc zásielok je už podľa našich informácií postupne v distribúcii,“ uviedla hovorkyňa ministerstva financií Michaela Lovasová.

„Rozhodli sme sa ísť podľa veku, a tak ako prví dostanú šeky 104-ročná pani Vilma a Helena, 103-ročná pani Katarína, 102-ročná pani Veronika, Mária, Ján a Magdaléna, 101-ročná pani Marianna, Františka, Elena, Ružena, Anna, Jaroslav, Ján, Mária, František, Hermína, Mária, Veronika, Gizela a Daniel a ďalších 19 storočných žien a štyria storoční muži," oznámil minister financií Igor Matovič (OĽANO) na sociálnej sieti.

Anketa Súhlasíte s odmenou za očkovanie pre seniorov? Áno, je to dobrá motivácia. 28% Ani nie, ale naši seniori si zaslúžia prilepšenie. 16% Nie, očkujeme sa pre zdravie, nie pre peniaze. 56% Vôbec, je to rozhadzovanie peňazí. 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Na štedrú odmenu majú nárok všetci nad 60 rokov, ktorí sú alebo budú do konca roka zaočkovaní akoukoľvek dávkou (prvou, druhou alebo treťou) proti ochoreniu COVID-19, na ktorú majú aktuálne nárok. Šek so sumou 200 eur dostanú seniori s jednou či dvomi dávkami, na 300 eur majú nárok ľudia s tromi dávkami. Ak sa nestihenete zaočkovať, dôležité je sa na svoju dávku do konca roka aspoň prihlásiť. Do schránky vám príde šek automaticky.

Kto má nárok na odmenu za očkovanie: Kliknite TU

„Adresáti príspevku si ho môžu vybrať na ktorejkoľvek pošte po predložení poukazu a platného občianskeho preukazu, poukaz je určený do vlastných rúk,“ informuje vedúca odboru komunikácie a marketingu Jana Lukáčová. Príspevok si môžete prevziať počas doby platnosti, ktorá je na šeku vyznačená. Platnosť poukazu je 45 dní od dátumu podania.

„Ak adresát zo zdravotných dôvodov nemôže prísť osobne na poštu, poukaz môže vybrať osoba, ktorú adresát splnomocnil na preberenie zásielok „do vlastných rúk“. Ak adresát takúto splnomocnenú osobu nemá, môže požiadať „jeho“ poštu, aby bol príspevok doručený na jeho adresu poštovým doručovateľom,“ doplnila Lukáčová.

Kedy príde poukážka s odmenou vám? Čítajte na ďalšej strane >>>