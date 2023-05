Príliš pomalá jazda je tiež považovaná za problémovú. Ak pôjdete po diaľnici pomalšie ako 80 km/h, hrozí vám pokuta 60 eur podľa sadzobníka pokút. podľa zákona to je až 650 eur. To isté platí aj pri diaľnici v obci, kde by ste nemali ísť pomalšie ako 65 km/h.

Tento postih hrozí aj vodičom, ktorí predchádzajú iné motorové vozidlo a svojou výrazne pomalou jazdou obmedzujú iných vodičov idúcich po diaľnici.

Vodičom brániacim v predchádzaní iným vozidlám, a to hlavne zvyšovaním rýchlosti či inými spôsobmi, hrozí tiež 60-eurová pokuta. Tým, ktorí prekážajú v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám a obmedzujú plynulosť cestnej premávky, dajú policajti pokutu od 30 do eur.

Nebezpečné je aj náhle zníženie rýchlosti alebo náhle zastavenie vozidla bez toho, aby to vyžadovala bezpečnosť cestnej premávky. Šoféri v takýchto prípadoch zaplatia do 60 eur.

