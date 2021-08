Aké pozitíva má podľa vás očkovacia lotéria?

- Pozitívne je to, čo sa domnievajú aj autori lotérie, a teda to, že to môže presvedčiť, motivovať nejakých nových ľud, aby sa zaočkovali. Ale to je veľmi málo zmerateľné, či sa to podarí, pretože ak sa môžu do lotérie zahlásiť aj ľudia, ktorí už sú zaočkovaní, tak nebudeme vedieť, koľko nových ľudí sa zaočkovalo vďaka tomuto nápadu. Nikdy sa nedozvieme, či cena, ktorú to bude Slovensku republiku stáť, bude nejakým spôsobom premenená do zaočkovaných ľudí a tým do splnenia cieľa, ktorým je s veľkou pravdepodobnosťou dosiahnutie kolektívnej imunity.

Aké ďalšie negatíva na tomto nápade vidíte?

- Čo sa týka negatív, je to, že takýmto spôsobom sa plytvajú verejné financie, že sa nezodpovedne pristupuje k verejným financiám, čo je paradoxné zo strany ministra financií, ktorý by mal byť zodpovedný za ich čerpanie. Negatívum môže byť aj to, že to v podstate dopadne fiaskom, v intenciách toho, že sa nezvýši počet zaočkovaných, čo v konečnom dôsledku ani nebudeme vedieť.

Čo by teda podľa vás bolo lepšie ako lotéria? Viac by sa oplatilo minúť tie peniaze na nejakú kampaň, presviedčanie?

- Minimálne na niečo, čo by bolo viditeľné a merateľnejšie. To sa dalo spraviť aj v prípade lotérie. Lenže keby ju spravili len pre tých, ktorí sa dajú odteraz zaočkovať, tak by to zase mohli vnímať tí, ktorí sa zaočkovali predtým, ako nespravodlivosť, čo by politicky bolo na úrovni samovraždy, pretože tých 40 %, čo už je zaočkovaných, by sa automaticky obrátilo negatívne proti vláde, že prečo my nemáme šancu hrať o peniaze. Takže dalo sa to tak spraviť teoreticky, ale nikto by do toho nešiel.

Môže sa teda stať, že minieme obrovský balík peňazí a výsledky napokon ani nevidíme?

- Ja si myslím, že výsledky neuvidíme, pretože neviem, či je nejaká inštitúcia, ktorá bude merať to, ako rastie počet zaočkovaných a či bude niekto niekde zbierať dáta, koľko z tých, ktorí sa prihlásia alebo zaregistrujú do lotérie, koľko z nich sa dalo zaočkovať práve preto. Igor Matovič síce operoval číslom 160-tisíc, ale to mohli byť pokojne všetci zaočkovaní už dávno predtým, než nejaká lotéria bola. A teda štát síce vyplatí nejakým ľuďom nejaké peniaze, ale pokojne to môžu byť ľudia, ktorí už boli dávno zaočkovaní a tí, ktorí sa doteraz nedali zaočkovať, sa nedajú zaočkovať tak či tak.

