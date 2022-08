Polícia na svojom Facebooku zverejnila status, v ktorom upozorňuje Slovákov na podvodné telefonáty, s ktorými sa v posledných dňoch roztrhlo vrece. "Slovákom vyvolávajú podvodné čísla, ktoré sa vydávajú za políciu. Napísali ste nám naozaj vo veľkom množstve, toto je výber varovaní," varujú policajti. Zverejnili tieto varovania od ľudí aj s telefónnymi číslami.

VERONIKA: Zdravím, chcela by som upozorniť na jedno (asi z tisícky “pofidérnych” telefónnych čísel). Práve som jednému takému (slovenskému) zdvihla a spustila sa nahrávka v angličtine, kde mi oznamovali, že bol vydaný príkaz na zablokovanie môjho bankového účtu a že musím do 45 minút urobiť overenie mojich údajov. Potom som zložila…

MIRKA: Dobrý deň, chcela by som sa na vás obrátiť so žiadosťou o radu. Dnes ma kontaktovalo telefónne č. +421 906 902 393, kde sa po anglicky niekto predstavil ako Polícia SR (pravdepodobne to bol automat) a informoval ma o tom, že mija ID card mohla byť zneužitá. Avšak hovor som pre istotu takmer hneď ukončila. Viem, že určite mi nikto OP ani pas neodcudzil.

PAVEL: Dobrý deň, dnes mi niekto volal, vydávajúc sa za "Slovak Police Force" s tým, že na mojom ID prebehli nejaké podozrivé operácie. Hovor znel prednahrato, bol po anglicky a bol zo slovenského čísla +421944180389.

ZUZANA: Dobrý deň, práve mi telefonovali dve SK mobilné čísla, kde mi nejaký mužský hlas začal lámanou angličtinou vysvetľovať, že moje údaje boli nejakým spôsobom zneužité a prepájajú ma na Interpol, tam pán odmietol komunikovať v slovenčine a žiadal ma o nadiktovanie mena, odmietla som. Pretože OP mám v peňaženke a nový OP a aj pas vo výrobe, zdalo sa mi, že to bude podvod a snaha o získanie osobných údajov.

Anketa Snažili sa aj vám už dovolať podvodníci? Áno, viackrát 72% Sem-tam 18% Nie, nikdy 10% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

ZUZANA: Dobrý deň, chcela by som vás informovať o pravdepodobne podvodnom telefonáte zo slovenského čísla. Pred pár minútami mi volalo toto číslo +421 915 991 609. Po zdvihnutí bolo chvíľu ticho a potom nahratý záznam - po anglicky hovoriaci muž - text v zmysle “tento odkaz je od polície Slovenskej republiky. Keďže sa udialo niečo podozrivé“.

NATÁLIA: Dobrý deň, len sa chcem uistiť v jednej veci. Práve som mala hovor z čísla 0915 945 841 s tým, že mužský hlas v telefóne mi po anglicky začal vysvetľovať, že je zo slovenskej polície a volá mi z dôvodu, že bola zaznamenaná podozrivá aktivita s mojím občianskym preukazom. Hovor som zrušila, lebo si nemyslím, že by mi z SK polície volal niekto po anglicky a môj občiansky mám stále pri sebe, takže si nemyslím, že by ho niekto zneužil.

Prečítajte si tiež: